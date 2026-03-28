Фейк о выплате 6 800 грн: Красный Крест предупредил о мошенниках
Среди украинцев снова распространяется фейк о том, что можно получить финансовую помощь в размере 6 800 гривен якобы от Украинского Красного Креста. Подобную информацию активно публикуют в сети. Однако граждан предупреждают, что таким объявлениям не стоит верить.
Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Украинского Красного Креста, передает Новини.LIVE.
Подробнее о схеме мошенников
Мошенники предлагают украинцам:
- открыть ссылку;
- зарегистрироваться в программе выплат;
- написать личные данные и банковские реквизиты.
"Это мошенническая схема, цель которой — получить доступ к вашим средствам и персональной информации", — отмечают в благотворительной организации.
Отмечается, что Украинский Красный Крест никогда не публиковал такие объявления и не регистрирует получателей помощи на сторонних сайтах или платформах. Вся официальная информация о выплатах размещена только на официальном сайте Украинского Красного Креста и на страницах в социальных сетях.
Что еще стоит знать
Как писали Новини.LIVE, ранее мошенники "предлагали" денежную помощь от ООН и Укрэнерго. Украинцев убеждали, что можно получить 11 900 гривен, если заполнить заявку на стороннем ресурсе. Так аферисты пытались получить персональные данные простых людей и похитить деньги с их банковских счетов.
Как сообщали Новини.LIVE, украинцам не выплачивают компенсацию за отключение света. Эту схему придумали мошенники. Чтобы втереться в доверие людей, они прикрывались Ощадбанком, Укрэнерго и Красным Крестом. Также Новини.LIVE писали о самой распространенной схеме, которой постоянно пользуются мошенники. Речь идет о фейковых интернет-магазинах. Их часто создают в социальных сетях и предлагают пользователям несуществующие товары.
Частые вопросы
Как украинцам оформить выплаты ВПЛ на детей?
Для этого понадобятся:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
- документы о полномочиях законного представителя / опекуна, попечителя, уполномоченного лица органа опеки и попечительства (в случае необходимости);
- письменное согласие в произвольной форме о выплате уполномоченному лицу помощи от других получателей из состава семьи.
Оформление помощи происходит в территориальных органах ПФУ.
Какие выплаты получают многодетные семьи?
Речь идет о сумме в 2 100 гривен. Помощь начисляют на третьего и каждого последующего ребенка пока ему не исполнится 6 лет. Эта выплата назначается независимо от доходов семьи. К тому же многодетным семьям предоставляется ряд льгот.
