Фейк о выплате 6 800 грн: Красный Крест предупредил о мошенниках

Фейк о выплате 6 800 грн: Красный Крест предупредил о мошенниках

Дата публикации 28 марта 2026 19:55
Человек пересчитывает деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Среди украинцев снова распространяется фейк о том, что можно получить финансовую помощь в размере 6 800 гривен якобы от Украинского Красного Креста. Подобную информацию активно публикуют в сети. Однако граждан предупреждают, что таким объявлениям не стоит верить.

Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Украинского Красного Креста, передает Новини.LIVE.

Подробнее о схеме мошенников

Мошенники предлагают украинцам:

  • открыть ссылку;
  • зарегистрироваться в программе выплат;
  • написать личные данные и банковские реквизиты.

"Это мошенническая схема, цель которой — получить доступ к вашим средствам и персональной информации", — отмечают в благотворительной организации.

Отмечается, что Украинский Красный Крест никогда не публиковал такие объявления и не регистрирует получателей помощи на сторонних сайтах или платформах. Вся официальная информация о выплатах размещена только на официальном сайте Украинского Красного Креста и на страницах в социальных сетях.

Что еще стоит знать

Как писали Новини.LIVE, ранее мошенники "предлагали" денежную помощь от ООН и Укрэнерго. Украинцев убеждали, что можно получить 11 900 гривен, если заполнить заявку на стороннем ресурсе. Так аферисты пытались получить персональные данные простых людей и похитить деньги с их банковских счетов.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцам не выплачивают компенсацию за отключение света. Эту схему придумали мошенники. Чтобы втереться в доверие людей, они прикрывались Ощадбанком, Укрэнерго и Красным Крестом. Также Новини.LIVE писали о самой распространенной схеме, которой постоянно пользуются мошенники. Речь идет о фейковых интернет-магазинах. Их часто создают в социальных сетях и предлагают пользователям несуществующие товары.

Частые вопросы

Как украинцам оформить выплаты ВПЛ на детей?

Для этого понадобятся:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
  • документы о полномочиях законного представителя / опекуна, попечителя, уполномоченного лица органа опеки и попечительства (в случае необходимости);
  • письменное согласие в произвольной форме о выплате уполномоченному лицу помощи от других получателей из состава семьи.

Оформление помощи происходит в территориальных органах ПФУ.

Какие выплаты получают многодетные семьи?

Речь идет о сумме в 2 100 гривен. Помощь начисляют на третьего и каждого последующего ребенка пока ему не исполнится 6 лет. Эта выплата назначается независимо от доходов семьи. К тому же многодетным семьям предоставляется ряд льгот.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
Реклама

