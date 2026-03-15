В Украине распространяют фейк о выплате 11 900 грн от ООН и Укрэнерго

Женщина с деньгами в руках.

Украинцев предупреждают о возвращении мошеннической схемы в мессенджерах, где людям предлагают оформить несуществующие выплаты. Денежную помощь якобы выплачивают ООН и Укрэнерго. Сумма финансовой компенсации, как следует из распространенных сообщений, почти 12 000 гривен.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Новини.LIVE.

Фейковые выплаты от ООН и Укрэнерго

От злоумышленников поступают сообщения, в которых пользователей призывают "получить":

в 8 800 гривен от ООН — как помощь во время войны;

в 3 100 грн от Укрэнерго.

Чтобы оформить заявку, нужно открыть ссылку, которая ведет на сторонний ресурс. Центр противодействия дезинформации отмечает — это фишинг.

"Ни одна международная организация или Укрэнерго не проводят подобных выплат через неофициальные сайты", — отмечается в сообщении.

На самом деле у мошенников одна цель — похитить персональные данные, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев.

Как украинцам получить денежную помощь от ООН

Чтобы получить выплаты от УВКБ ООН, граждане обращаются в пункты сбора данных. Организация открыла их во многих украинских городах, среди которых Киев, Чернигов, Сумы, Полтава, Кременчуг, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье. С собой нужно взять:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

свидетельства о рождении детей (при наличии);

международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.).

Также заявители предоставляют свой личный номер телефона.

Как сообщалось ранее, мошенники начали прикрываться Красным Крестом и объявляют о выплатах от имени международной организации. Граждан уже предупредили, что информация о предоставлении финпомощи в 6 800 гривен не соответствует действительности. Еще мы писали, кто из ВПЛ получат от 5 000 до 15 000 гривен финансовой помощи. Эти выплаты предоставляются раз в год.