Главная Финансы Самая распространенная мошенническая схема — о чем предупредили украинцев

Самая распространенная мошенническая схема — о чем предупредили украинцев

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 08:00
Фейковые магазины в социальных сетях — как работают аферисты в интернете
Мужчина держит в руках телефон. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Фейковые магазины в социальных сетях — это одна из самых распространенных мошеннических схем в Украине. Аферисты публикуют чужой контент, чтобы заинтересовать пользователей, покупает товар, а продавец потом исчезает.

В Министерстве внутренних дел в своем Telegram-канале объяснили, как украинцам распознать онлайн-аферистов, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подробнее о фейковых онлайн-магазинах

Признаки, которые должны насторожить:

  • продавец требует только предварительную оплату: настойчиво просит полностью или частично сбросить деньги за товар на карту физлица;
  • сомнительный аккаунт: создан недавно, закрытые комментарии, отсутствуют условия возврата денег и контактной информации;
  • сторонние ссылки: мошенники присылают их для "оформления безопасной сделки", что часто является фишингом;
  • слишком заманчивые предложения: это большие скидки и цена, существенно ниже рыночной.

Что советуют в МВД

Правоохранители говорят, что нужно обязательно проверять профиль продавца перед тем, как решите делать покупку. Также надо всегда выбирать наложенный платеж и ни в коем случае не делиться реквизитами своей карты на сторонних сайтах из сообщений.

Как сообщалось ранее, мошенники начали предлагать украинцам пройти онлайн-опрос за денежное вознаграждение. Так аферисты пытаются втереться в доверие и получить конфиденциальную информацию от людей. Еще мы рассказывали, что аферисты распространяют фейковую информацию о якобы денежных выплатах от Красного Креста. Украинцам объяснили, как избежать обмана.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
