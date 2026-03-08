Фейковые магазины в социальных сетях — как работают аферисты в интернете

Самая распространенная мошенническая схема — о чем предупредили украинцев
Фейковые магазины в социальных сетях — это одна из самых распространенных мошеннических схем в Украине. Аферисты публикуют чужой контент, чтобы заинтересовать пользователей, покупает товар, а продавец потом исчезает.
В Министерстве внутренних дел в своем Telegram-канале объяснили, как украинцам распознать онлайн-аферистов, передает Новини.LIVE.
Подробнее о фейковых онлайн-магазинах
Признаки, которые должны насторожить:
- продавец требует только предварительную оплату: настойчиво просит полностью или частично сбросить деньги за товар на карту физлица;
- сомнительный аккаунт: создан недавно, закрытые комментарии, отсутствуют условия возврата денег и контактной информации;
- сторонние ссылки: мошенники присылают их для "оформления безопасной сделки", что часто является фишингом;
- слишком заманчивые предложения: это большие скидки и цена, существенно ниже рыночной.
Что советуют в МВД
Правоохранители говорят, что нужно обязательно проверять профиль продавца перед тем, как решите делать покупку. Также надо всегда выбирать наложенный платеж и ни в коем случае не делиться реквизитами своей карты на сторонних сайтах из сообщений.
Как сообщалось ранее, мошенники начали предлагать украинцам пройти онлайн-опрос за денежное вознаграждение. Так аферисты пытаются втереться в доверие и получить конфиденциальную информацию от людей. Еще мы рассказывали, что аферисты распространяют фейковую информацию о якобы денежных выплатах от Красного Креста. Украинцам объяснили, как избежать обмана.
