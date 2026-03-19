Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги за блэкауты: в Укрэнерго объяснили новую мошенническую выдумку

Деньги за блэкауты: в Укрэнерго объяснили новую мошенническую выдумку

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 15:39
Девушка держит смартфон в одной руке. Фото: Unsplash

За деньгами украинцев снова охотятся мошенники. Так, аферисты в очередной раз пытаются убедить граждан, что им полагается денежная компенсация от Укрэнерго за длительные периоды без электроэнергии. Вариации могут быть разные: выплаты совместно с Ощадбанком, ООН или Красным Крестом.

Об этом сообщает компания Укрэнерго в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

В компании отмечают, что являются лишь оператором системы передачи, то есть не поставляют ток напрямую потребителям. Поэтому никаких компенсаций Укрэнерго предоставлять не может.

"Цель этих фейковых сообщений — похищение персональных данных, в частности, банковской информации", — говорится в сообщении.

Как мошенники выманивают деньги у украинцев

Мошенническая схема такова:

  • пользователь получает ссылку на поддельный сайт, стилизованный под Ощадбанк или другое учреждение или организацию;
  • ему предлагается указать свой номер банковской карты, срок действия и даже CVV-код.

Но когда кто-то из доверчивых граждан выполняет эти указания и делится данными, мошенники получают доступ к их счетам, списывают средства и исчезают.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке попросили украинцев ни в коем случае не переходить по ссылке для уточнения информации, которую неизвестные присылают в личных сообщениях. Причина — это одна из новых мошеннических схем, когда граждан извещают о якобы завершении действия SIM-карты.

Ранее мы писали о самой распространенной схеме, к которой прибегают мошенники, чтобы выманить деньги у украинцев. Речь идет о фейковых интернет-магазинах, на которые можно наткнуться в социальных сетях. Также рассказывали, как мошенники прикрываются НБУ. Украинцам объяснили, как распознать обман.

Частые вопросы

Могут ли мошенники в Украине снять деньги с карты ПриватБанка?

Если узнают ваши ПИН-коды, пароли и другую персональную информацию. Для этого они могут выдать себя, например, за сотрудника банка. Проверить, действительно ли вам звонят из ПриватБанка, можно в приложении Приват24.

Что делать, если аферисты сняли деньги с карты?

Нужно сразу обратиться к правоохранителям, написать заявление, а затем сообщить об инциденте в банк. Финучреждение расследует эту ситуацию и решит, подлежит ли ваш случай возмещению. Если клиент не нарушил никаких правил - деньги ему должны вернуть.

Ощадбанк мошенничество Укрэнерго компенсация отключения света мошенники
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации