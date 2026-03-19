Деньги за блэкауты: в Укрэнерго объяснили новую мошенническую выдумку

За деньгами украинцев снова охотятся мошенники. Так, аферисты в очередной раз пытаются убедить граждан, что им полагается денежная компенсация от Укрэнерго за длительные периоды без электроэнергии. Вариации могут быть разные: выплаты совместно с Ощадбанком, ООН или Красным Крестом.

Об этом сообщает компания Укрэнерго в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

В компании отмечают, что являются лишь оператором системы передачи, то есть не поставляют ток напрямую потребителям. Поэтому никаких компенсаций Укрэнерго предоставлять не может.

"Цель этих фейковых сообщений — похищение персональных данных, в частности, банковской информации", — говорится в сообщении.

Как мошенники выманивают деньги у украинцев

Мошенническая схема такова:

пользователь получает ссылку на поддельный сайт, стилизованный под Ощадбанк или другое учреждение или организацию;

ему предлагается указать свой номер банковской карты, срок действия и даже CVV-код.

Но когда кто-то из доверчивых граждан выполняет эти указания и делится данными, мошенники получают доступ к их счетам, списывают средства и исчезают.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке попросили украинцев ни в коем случае не переходить по ссылке для уточнения информации, которую неизвестные присылают в личных сообщениях. Причина — это одна из новых мошеннических схем, когда граждан извещают о якобы завершении действия SIM-карты.

Ранее мы писали о самой распространенной схеме, к которой прибегают мошенники, чтобы выманить деньги у украинцев. Речь идет о фейковых интернет-магазинах, на которые можно наткнуться в социальных сетях. Также рассказывали, как мошенники прикрываются НБУ. Украинцам объяснили, как распознать обман.

Частые вопросы

Могут ли мошенники в Украине снять деньги с карты ПриватБанка?

Если узнают ваши ПИН-коды, пароли и другую персональную информацию. Для этого они могут выдать себя, например, за сотрудника банка. Проверить, действительно ли вам звонят из ПриватБанка, можно в приложении Приват24.

Что делать, если аферисты сняли деньги с карты?

Нужно сразу обратиться к правоохранителям, написать заявление, а затем сообщить об инциденте в банк. Финучреждение расследует эту ситуацию и решит, подлежит ли ваш случай возмещению. Если клиент не нарушил никаких правил - деньги ему должны вернуть.