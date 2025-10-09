Мошенничество с Пакунком школяра — какую схему придумали аферисты

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) заявил о распространении ложной информации о получении выплат по программе Пакунок школяра. Ее распространяют в интернете.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Что происходит

Как рассказали в ПФУ, в мессенджере Viber, в частности в некоторых родительских чатах и группах образовательных учреждений, пользователям предлагают открыть ссылку и заполнить анкету для получения выплат. В госструктуре предупреждают граждан о манипуляции, которая "заставляет доверчивых пользователей перейти по ссылке, которая направляет человека на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы".

"Чтобы не стать жертвами аферистов, призываем пользователей соцсетей/мессенджеров: ни в коем случае не переходите по подобным ссылкам. Пользуйтесь информацией только из проверенных источников", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Что такое "Пакунок школяра"

Это государственная программа, появление которой инициировал президент Владимир Зеленский. Она позволяет семьям получить единовременную денежную помощь в размере 5 тыс. гривен на каждого первоклассника.

Эти деньги можно потратить во время подготовки ребенка к школе. Родители могут купить важные для обучения — канцелярские принадлежности, одежду и обувь.

Выплату предоставляют родителям или законным представителям детей, которые в 2025-2026 учебном году пойдут в первый класс на подконтрольной украинской власти территории.

