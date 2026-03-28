Фейк про виплату 6 800 грн — Червоний Хрест попередив про шахраїв

Людина перераховує гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Серед українців знову поширюється фейк про те, що можна отримати фінансову допомогу у розмірі 6 800 гривень нібито від Українського Червоного Хреста. Подібну інформацію активно публікують у мережі. Однак громадян попереджають, що таким оголошенням не варто вірити.

Про це повідомляє у Telegram-каналі пресслужба Українського Червоного Хреста, передає Новини.LIVE.

Детальніше про схему шахраїв

Шахраї пропонують українцям:

відкрити посилання;

зареєструватися в програмі виплат;

написати особисті дані та банківські реквізити.

"Це шахрайська схема, мета якої – отримати доступ до ваших коштів і персональної інформації", — наголошують у благодійній організації.

Зазначається, що Український Червоний Хрест ніколи не надсилав таких оголошень і не реєструє отримувачів допомоги на сторонніх сайтах чи платформах. Уся офіційна інформація про виплати розміщена лише на офіційному сайті Українського Червоного Хреста та на сторінках у соціальних мережах.

Читайте також:

Що ще варто знати

Як писали Новини.LIVE, раніше шахраї "пропонували" грошову допомогу від ООН та Укренерго. Українців переконували, що можна отримати 11 900 гривень, якщо заповнити заявку на сторонньому ресурсі. Так аферисти намагалися отримати персональні дані простих людей та викрасти гроші з їхніх банківських рахунків.

Як повідомляли Новини.LIVE, українцям не виплачують компенсацію за відключення світла. Цю схему вигадали шахраї. Щоб втертися у довіру людей, вони прикривалися Ощадбанком, Укренерго та Червоним Хрестом. Також Новини.LIVE писали про найпоширенішу схему, якою постійно користуються шахраї. Йдеться про фейкові інтернет-магазини. Їх часто створюють у соціальних мережах і пропонують користувачам неіснуючі товари.

Часті питання

Як українцям оформити виплати ВПО на дітей?

Для цього знадобляться:

документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження (для дітей до 14 років);

документи про повноваження законного представника / опікуна, піклувальника, уповноваженої особи органу опіки та піклування (у разі необхідності);

письмова згода у довільній формі про виплату уповноваженій особі допомоги від інших отримувачів із складу сімʼї.

Оформлення допомоги відбувається у територіальних органах ПФУ.

Які виплати отримують багатодітні сім'ї?

Йдеться про суму у 2 100 гривень. Допомогу нараховують на третю та кожну наступну дитину допоки їй не виповниться 6 років. Ця виплата призначається незалежно від доходів родини. До того ж багатодітним сім'ям надається низка пільг.