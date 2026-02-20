Видео
Україна
Видео

Денежная помощь в 3 тыс. долларов — кто и где может подать заявку

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 11:00
Выплаты в 3 тыс. долларов — кому и где можно получить грантовую помощь в феврале
Пожилая женщина за компьютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В феврале 2026 года Украинский Красный Крест открыл регистрацию для участия в грантовой программе в одной из прифронтовых областей. Тем, кто имеет бизнес-идеи, стремятся восстановить или расширить собственное дело, предоставят более 3 тыс. долларов.

Об особенностях предоставления грантов рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Условия предоставления грантовой помощи для украинцев

Как отмечается, реализует грантовую программу на открытие, восстановление или развитие микробизнеса в продовольственном секторе Украинский Красный Крест при поддержке Французского Красного Креста в течение февраля-мая 2026 года.

Приобщиться к ней смогут жители Богодуховской громады Харьковской области. А именно:

  1. Физлица или физлица-предприниматели (ФЛП);
  2. Есть мотивация и реальные возможности ведения бизнеса;
  3. Проживание и ведение деятельности сосредоточено в Богодуховской громаде;
  4. Отсутствует аналогичная помощь от других организаций в размере более 1 тыс. долларов в течение последнего года;
  5. Способны разработать, подать бизнес-план, пройти обязательное обучение.

Также важно, чтобы домохозяйство принадлежало к уязвимым категориям:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • домохозяйства с одиноким опекуном ребенка;
  • семьи, где есть от двух детей до 18 лет;
  • домохозяйства с людьми с инвалидностью;
  • семьи, где есть пожилые люди старше 65 лет;
  • одинокие женщины;
  • домохозяйства, где есть ветераны, участники боевых действий, раненые, пропавшие без вести, погибшие в результате войны.

Размер помощи и как зарегистрироваться в программе

Украинский Красный Крест обещает предоставить грант в размере 145,39 тыс. грн (более 3,3 тыс. долларов).

"Количество грантов ограничено. Отбор участников осуществляется на конкурсной основе. Грант можно использовать исключительно для микробизнеса, связанного с продовольственным сектором, согласно вашему бизнес-плану", — говорится в сообщении.

Заявку на регистрацию для участия в программе можно подать онлайн до 22 февраля 2026 года.

Уточнить детали можно на горячей линии для обратной связи:

  • Украинский Красный Крест: 0 800 332 656;
  • Харьковской областной организации УКК: 0 800 332 402.

Что еще стоит знать украинцам на Харьковщине

В конце зимы также доступна грантовая помощь в Харьковской области в размере от 778 долларов (33,6 тыс. грн) до 2895 долларов (125 тыс. грн). Проект распространяется на такие населенные пункты в Барвинковской громаде:

  • с. Ивановка;
  • с. Дмитровка;
  • с. Марьевка;
  • с. Красная Балка.

Новый проект FARM воплощает в феврале 2026 года благотворительная организация "Caritas-Spes Ukraine". Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную форму.

Ранее мы рассказывали, что 21 февраля Эстонский совет по делам беженцев будет принимать заявки на программу денежной помощи. Средства предусмотрены для жителей труднодоступных территорий четырех регионов.

Также сообщалось, что в феврале УВКБ ООН снова регистрирует граждан в программе финподдержки в Сумах. Речь идет о предоставлении выплаты в 10,8 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
