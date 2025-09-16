Видео
Фейковая денежная помощь — украинцам сделали предупреждение

Фейковая денежная помощь — украинцам сделали предупреждение

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 13:00
Новая волна фейковых выплат — украинцев предупредили о мошеннических схемах
Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Государственной службе специальной связи и защиты информации предупредили украинцев о мошеннических схемах по якобы предоставлению выплат от международных фондов. Там дали рекомендации, как распознать финансовую ловушку и защитить собственные данные.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госспецсвязи.

Читайте также:

Как работают мошеннические схемы

Как объясняют в ведомстве, мошенники отправляют новости о якобы денежной помощи от международных организаций в социальных сетях и мессенджерах, где содержится ссылка на мошенническую страницу. Как правило, она передает стиль международной организации и логотип Системы BankID Национального банка Украины (НБУ).

На таких страницах размещают исчерпывающую информацию о выплатах и то, как пройти идентификацию. После этого просят перейти на страницу, замаскированную под вход в личный кабинет интернет-банкинга. Граждан заставляют ввести следующую персональную информацию:

  • логин/пароль личного кабинета;
  • номер/срок действия платежной карты;
  • CVV-код карты;
  • PIN-код карты;
  • номер мобильного.

Благодаря полученным данным мошенники подключают интернет-банкинг таких граждан к своему устройству и снимают деньги со счета.

шахраї
Иллюстрация. Источник: Госспецсвязи

Рекомендации, как защититься от мошенников

В Государственной службе спецсвязи и защиты информации дали рекомендации украинцам, как защититься от таких мошеннических схем.

Необходимо придерживаться таких советов в целях безопасности для собственных данных и средств:

  • не переходить по сомнительным ссылкам, а искать информацию о денежной помощи на официальных сайтах;
  • не вводить логин и пароль к интернет-банкингу, ведь ни одна организация этого не просит. Именно просьба предоставить PIN-код и CVV-код является признаком аферы.

Ранее мы писали, что осенью в трех областях доступна грантовая программа для селян, предусматривающая предоставление 41 тыс. грн. На выплаты смогут рассчитывать уязвимые домохозяйства.

Также мы рассказывали, что в ряде прифронтовых громад можно получить финпомощь от UNHCR Ukraine. Выплаты рассчитаны на трехмесячный период в размере 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги денежная помощь мошенники
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
