Экспорт сырья приносит Украине убытки — экономист объяснил почему

Зерно и доллары. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине не облагается сырьевой экспорт, зато государство возмещает налог на добавленную стоимость (НДС) при экспорте сырья, хотя это нецелесообразно. Также государство до сих пор не ввело экспортные пошлины на кукурузу, зерно и сою, поэтому ежегодно бюджет теряет немалые средства.

Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Подробнее о ситуации с налогами на экспорт сырья

По словам Алексея Куща, в прошлом году из госбюджета было потрачено 170 млрд гривен на возмещение НДС.

"Когда НДС возмещается внутри страны — это хорошо, потому что средства получают предприниматели, которые производят товары, предоставляют услуги и получают налоговый кредит. Но проблема в том, что тем, кто работает в Украине, блокируют налоговые накладные и возмещение НДС", — сказал он.

В связи с этим возникает еще одна проблема: фермеры покупают зерно за бесценок на внутреннем рынке. Все потому, что они лишены доступа:

к логистике;

к портам.

"Они ограничены в экспортных операциях, потому что все понимают, что накладные расходы меньше, когда ты формируешь большие партии зерна, арендуешь большие суда для транспортировки. Но мелкие и средние фермеры не могут самостоятельно экспортировать. Поэтому они за бесценок, иногда за наличные, покупают на внутреннем рынке зерно", — пояснил Алексей Кущ.

А трейдеры, по словам аналитика, зарабатывают на рентабельности. Например, минимальная сезонная рентабельность зернового трейдера — 50%, и еще государство возмещает 20% НДС.

Что еще стоит знать

Напомним, по информации Государственной таможенной службы (ГТС), по итогам 2025 года Украина импортировала более чем вдвое больше товаров, чем экспортировала. По словам кандидата экономических наук Иван Уса, эта ситуация негативно сказывается на позициях гривны.

"Потому что считается всегда, что когда у вас крепкая валюта, это невыгодно вашим экспортерам. Когда у вас слабая валюта, это выгодно вашим экспортерам. И наоборот, это не очень выгодно импортерам, ведь продукция становится дороже и теряет конкурентоспособность", — подчеркнул он.

К тому же раньше экспорт услуг компенсировала торговля товарами. Но сейчас ситуация совсем другая, что сказывается на сальдо - оно постоянно растет, и в прошлом году мы имели рекордные отрицательные показатели.

Ранее мы рассказывали, что Европейский Союз ужесточил условия торговли с украинскими аграриями. Это приведет к тому, что в 2025 маркетинговом году нам удастся экспортировать до 1,5 млн тонн, вместо 4 млн тонн, как было раньше. Узнавайте также, какие страны в прошлом году чаще всего покупали украинскую агропродукцию.