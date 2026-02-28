Відео
Експорт кукурудзи, зерна та сої — чому втрачаються мільярди гривень

Експорт кукурудзи, зерна та сої — чому втрачаються мільярди гривень

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 11:00
Чому Україна втрачає мільярди гривень на експорті сировини — економіст перелічив причини
Зерно і долари. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні не оподатковується сировинний експорт, натомість держава відшкодовує податок на додану вартість (ПДВ) при експорті сировини, хоча це є недоцільним. Також держава досі не запровадила експортні мита на кукурудзу, зерно та сою, тому щороку бюджет втрачає чималі кошти.

Про це розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Детальніше про ситуацію з податками на експорт сировини

За словами Олексія Куща, торік з держбюджету було витрачено 170 млрд гривень на відшкодування ПДВ.

"Коли ПДВ відшкодовується усередині країни — це добре, бо кошти отримують підприємці, які виробляють товари, надають послуги й мають податковий кредит. Але проблема у тому, що тим, хто працює в Україні, блокують податкові накладні й відшкодування ПДВ", — сказав він.

У зв'язку з цим виникає ще одна проблема: фермери купують зерно за безцінь на внутрішньому ринку. Усе тому, що вони позбавлені доступу:

  • до логістики;
  • до портів.  

"Вони обмежені в експортних операціях, бо усі розуміють, що накладні витрати менші, коли ти формуєш великі партії зерна, орендуєш великі судна для транспортування. Але дрібні та середні фермери не можуть самостійно експортувати. Тому вони за безцінь, іноді за готівку, купують на внутрішньому ринку зерно", — пояснив Олексій Кущ.

Натомість трейдери, за словами аналітика, заробляють на рентабельності. Наприклад, мінімальна сезонна рентабельність зернового трейдера — 50%, і ще держава відшкодовує 20% ПДВ.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, за інформацією Державної митної служби (ДМС), за підсумками 2025 року Україна імпортувала більш ніж вдвічі більше товарів, ніж експортувала. За словами кандидата економічних наук Іван Уса, ця ситуація негативно позначається на позиціях гривні. 

"Тому що вважається завжди, що коли у вас міцна валюта, це невигідно вашим експортерам. Коли у вас слабка валюта, це вигідно вашим експортерам. І навпаки, це не дуже вигідно імпортерам, адже продукція стає дорожчою і втрачає конкурентоспроможність", — підкреслив він. 

До того ж раніше експорт послуг компенсувала торгівля товарами. Але нині ситуація геть інша, що позначається на сальдо — воно постійно зростає, й торік ми мали рекордні негативні показники.

Раніше ми розповідали, що Європейський Союз зробив жорсткішими умови торгівлі з українськими аграріями. Це призведе до того, що у 2025 маркетинговому році нам вдасться експортувати до 1,5 млн тонн, замість 4 млн тонн, як було раніше. Дізнавайтесь також, які країни торік найчастіше купували українську агропродукцію

Віталій Чайка
Автор:
Віталій Чайка
