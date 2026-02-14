Налоги для ФОПов — как в МВФ смягчили условия кредитной программы для Украины

Человек рассчитывается карточкой. Фото: Unsplash

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свои условия к Украине для предоставления нового кредита в размере 8,1 млрд долларов. В организации, в частности, отсрочили требования по НДС для ФЛП и еще ряд нововведений.

Как сообщает издание РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи с журналистами, передает Новини.LIVE.

Подробнее об изменениях МВФ для Украины

По словам Юлии Свириденко, пока никаких prior actions (предварительных условий) для получения программы нет.

"Ожидаем, что на следующее заседание совета директоров МВФ в конце февраля будет вынесен вопрос Украины", — рассказала глава правительства.

Журналисты называют решение МВФ беспрецендентным, поскольку за всю историю сотрудничества с Украиной prior actions еще никогда не переносились в статус структурных маяков. Сейчас в Международном валютном фонде остановились на четырех требованиях, которые надо будет выполнить уже после утверждения кредитной программы.

При этом были отсрочены требования по:

НДС для ФЛП;

пошлин на посылки;

налогу для цифровых-платформ;

военного сбора.

Условия изменились после того, как Киев посетила руководитель МВФ Кристалина Георгиева в январе 2026 года. По словам премьер-министра Украины, политика МВФ стала мягче из-за обстрелов россиянами украинской энергетики.

"Ситуация сейчас значительно изменилась по сравнению с той, которая была в ноябре, когда мы работали с миссией МВФ над составлением программы", — сказала Свириденко.

Как отметила Юлия Свириденко, первую выплату МВФ может осуществить уже в ближайшее время. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов.

НДС для ФЛП

Все налоговые и таможенные изменения, которые получают статус структурных маяков все же надо выполнить до следующего пересмотра программы МВФ. По словам Юлии Свириденко, они будут в большом законопроекте, за который будут голосовать в марте 2026 года.

По НДС для ФЛП, то существует договоренность, что потолок для его применения возрастет с 1 до 4 миллионов гривен. Это означает, что изменения произойдут для 257 000 представителей украинского бизнеса вместо предыдущих 660 000.

Точные сроки внедрения налога пока неизвестно, но Юлия Свириденко считает, что он могу появиться в 2028 году или уже после того, как Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

