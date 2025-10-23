Экспорт украинского зерна — сколько получили страны Европы

Пшеница. Фото: УНИАН

Украина и Европейский Союз продлили действие торгового безвиза, однако теперь условия торговли для украинских аграриев стали несколько жестче. Особенно это касается поставок зерна.

Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук.

Сколько зерна экспортировали в Евросоюз

По словам Дениса Марчука, в прошлом году в страны ЕС экспортировалось более 4 млн тонн украинского зерна, однако в 2025 маркетинговом году, по новым условиям, можно будет экспортировать от 1,3 млн до 1,5 млн тонн.

"Поэтому, если говорить о дальнейшем развитии экспортных направлений, Украина будет сосредотачиваться дополнительно на рынках Азии, Африки и Ближнего Востока - это наши традиционные партнеры", — рассказал он.

При этом за рубежом заинтересованы в поставках украинской продукции. Основная причина этому — дефицит качественного продовольственного зерна.

"Несмотря на войну, которая длится уже четвертый год, интерес к украинской продукции в мире не уменьшается", — подчеркнул Денис Марчук.

Он добавил, что благодаря торговому безвизу, с 2022 года украинский экспорт рос последовательно и стабильно.

Что еще стоит знать

Урожай пшеницы в Украине в 2025 году ожидается на уровне 54 млн тонн. Это, как объяснял ранее председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич, существенно меньше прошлогодних показателей.

К снижению урожайности, по словам эксперта, привела неустойчивая погода весной, а также полномасштабная война с РФ.

"Все это привело к существенным потерям части урожая", — отметил Иван Томич.

К тому же для аграриев из Украины выросли расходы на удобрения, топливо и логистику.

