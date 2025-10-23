Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Почему ЕС нужно украинское зерно — эксперт назвал причину

Почему ЕС нужно украинское зерно — эксперт назвал причину

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 06:30
обновлено: 06:44
Экспорт украинского зерна — сколько получили страны Европы
Пшеница. Фото: УНИАН

Украина и Европейский Союз продлили действие торгового безвиза, однако теперь условия торговли для украинских аграриев стали несколько жестче. Особенно это касается поставок зерна.

Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук.

Реклама
Читайте также:

Сколько зерна экспортировали в Евросоюз

По словам Дениса Марчука, в прошлом году в страны ЕС экспортировалось более 4 млн тонн украинского зерна, однако в 2025 маркетинговом году, по новым условиям, можно будет экспортировать от 1,3 млн до 1,5 млн тонн.

"Поэтому, если говорить о дальнейшем развитии экспортных направлений, Украина будет сосредотачиваться дополнительно на рынках Азии, Африки и Ближнего Востока - это наши традиционные партнеры", — рассказал он.

При этом за рубежом заинтересованы в поставках украинской продукции. Основная причина этому — дефицит качественного продовольственного зерна.

"Несмотря на войну, которая длится уже четвертый год, интерес к украинской продукции в мире не уменьшается", — подчеркнул Денис Марчук.

Он добавил, что благодаря торговому безвизу, с 2022 года украинский экспорт рос последовательно и стабильно.

Что еще стоит знать

Урожай пшеницы в Украине в 2025 году ожидается на уровне 54 млн тонн. Это, как объяснял ранее председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич, существенно меньше прошлогодних показателей.

К снижению урожайности, по словам эксперта, привела неустойчивая погода весной, а также полномасштабная война с РФ.

"Все это привело к существенным потерям части урожая", — отметил Иван Томич.

К тому же для аграриев из Украины выросли расходы на удобрения, топливо и логистику.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в октябре снижаются цены на рапс. Эксперты объяснили, в чем причина. Узнавайте также, что изменилось на рынке кукурузы осенью.

Европейский союз Украина зерно экспорт зерна экспорт зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации