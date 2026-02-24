Куруза дешевеет, пшеница дорожает — как меняются цены на экспортном рынке

Кукуруза и пшеница. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

На рынке зерновых продолжаются изменения в преддверии весны. Так, цены на кукурузу снижаются после периода роста, тогда как стоимость пшеницы на глобальных биржах достигла семимесячных максимумов.

Об этом говорится в Telegram-канале Spike Brokers.

Цены на кукурузу

На ситуацию с кукурузой в мире влияет растущая конкуренция. Так, американская продукция теряет преимущества из-за снижения цен в Аргентине. К тому же прогнозируется, что площади под кукурузой сократятся с 95 миллионов акров до 94 миллионов акров в 2026 году.

В Украине экспортные цены на кукурузу снизились до 212 долларов за тонну. Это на 4 доллара меньше максимальных показателей последних двух недель. К тому же экспорт украинской кукурузы остается сосредоточенным на ограниченном количестве рынков. Так, основным покупателем является Турция, которая импортировала 733 000 тонн кукурузы - это почти 38% от всего экспорта.

Цены на пшеницу

В Украине продовольственная пшеница подорожала до 216 долларов за тонну, а фуражная сейчас стоит 210 долларов за тонну. При этом из-за трудностей со сбытом общий экспорт пшеницы в сезоне 2025/26 может упасть до 11 млн тонн.

Ранее мы рассказывали, чего ожидать от цен на пшеницу в марте 2026 года. Сейчас на украинском рынке существует дисбаланс между спросом и предложением. Еще писали, что экспортные закупочные цены на украинскую продовольственную пшеницу повысились до 10 650 гривен за тонну. А тонна фуражной пшеницы дешевеет.