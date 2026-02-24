Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пшеница и кукуруза — по каким ценам сейчас продаются за границу

Пшеница и кукуруза — по каким ценам сейчас продаются за границу

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 06:30
Куруза дешевеет, пшеница дорожает — как меняются цены на экспортном рынке
Кукуруза и пшеница. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

На рынке зерновых продолжаются изменения в преддверии весны. Так, цены на кукурузу снижаются после периода роста, тогда как стоимость пшеницы на глобальных биржах достигла семимесячных максимумов.

Об этом говорится в Telegram-канале Spike Brokers.

Реклама
Читайте также:

Цены на кукурузу

На ситуацию с кукурузой в мире влияет растущая конкуренция. Так, американская продукция теряет преимущества из-за снижения цен в Аргентине. К тому же прогнозируется, что площади под кукурузой сократятся с 95 миллионов акров до 94 миллионов акров в 2026 году.

В Украине экспортные цены на кукурузу снизились до 212 долларов за тонну. Это на 4 доллара меньше максимальных показателей последних двух недель. К тому же экспорт украинской кукурузы остается сосредоточенным на ограниченном количестве рынков. Так, основным покупателем является Турция, которая импортировала 733 000 тонн кукурузы - это почти 38% от всего экспорта.

Цены на пшеницу

В Украине продовольственная пшеница подорожала до 216 долларов за тонну, а фуражная сейчас стоит 210 долларов за тонну. При этом из-за трудностей со сбытом общий экспорт пшеницы в сезоне 2025/26 может упасть до 11 млн тонн.

Ранее мы рассказывали, чего ожидать от цен на пшеницу в марте 2026 года. Сейчас на украинском рынке существует дисбаланс между спросом и предложением. Еще писали, что экспортные закупочные цены на украинскую продовольственную пшеницу повысились до 10 650 гривен за тонну. А тонна фуражной пшеницы дешевеет.

цены в Украине зерно цены кукуруза пшеница
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации