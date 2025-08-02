Украинское зерно за рубежом — как в 2025 году продают продукцию другим странам

Сбор урожая. Фото: УНИАН

В период с января по июнь 2025 года Украина экспортировала за границу агропродукции на сумму в 11,3 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом заявил заместитель директора "Института аграрной экономики" Николай Пугачев.

Реклама

Читайте также:

Подробнее об экспорте зерновых

По словам Николая Пугачева, часть экспорта агропродукции в общем экспорте страны за полгода находится на уровне 57%. В основном украинскую агропродукцию сбывают на трех рынках:

в странах Европейского Союза;

в Азии;

в Африке.

Их суммарная часть составила 92% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции. Отметим также, что в 2023-2024 маркетинговом году (МГ), выручка экспортеров зернопродукции, как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, составила 10,76 млрд долларов.

Какие страны покупают украинскую продукцию

Наибольшие объемы закупают:

Турция — в эту страну отправили аграрной продукции на сумму 1445 млн долларов — это около 13% в географической структуре агроэкспорта;

Испания — часть составляет 8%.

Также Алжир заплатил за агропродукцию из Украины почти 300 млн долларов. Основными группами в структуре агроэкспорта являются:

зерновые культуры;

масла и жиры;

масличные культуры;

остатки и отходы пищевой промышленности;

мясо и субпродукты.

По информации Пугачева, вместе эта продукция обеспечила 84% экспорта Украины агропродовольствия на рынки стран мира в деньгах.

Напомним, логистическая сфера Польши оказалась на пороге кризиса, с тех пор как остановился транзит украинского зерна. Бизнес уже не против, что в страну завозили хотя бы минимальные объемы зерновых культур. Узнавайте также, каковы закупочные цены на украинскую пшеницу.