Украинское зерно за рубежом — как в 2025 году продают продукцию другим странам

Украина продает меньше агропродукции — кто покупает в 2025 году
В период с января по июнь 2025 года Украина экспортировала за границу агропродукции на сумму в 11,3 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Об этом заявил заместитель директора "Института аграрной экономики" Николай Пугачев.
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По словам Николая Пугачева, часть экспорта агропродукции в общем экспорте страны за полгода находится на уровне 57%. В основном украинскую агропродукцию сбывают на трех рынках:
- в странах Европейского Союза;
- в Азии;
- в Африке.
Их суммарная часть составила 92% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции. Отметим также, что в 2023-2024 маркетинговом году (МГ), выручка экспортеров зернопродукции, как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, составила 10,76 млрд долларов.
Какие страны покупают украинскую продукцию
Наибольшие объемы закупают:
- Турция — в эту страну отправили аграрной продукции на сумму 1445 млн долларов — это около 13% в географической структуре агроэкспорта;
- Испания — часть составляет 8%.
Также Алжир заплатил за агропродукцию из Украины почти 300 млн долларов. Основными группами в структуре агроэкспорта являются:
- зерновые культуры;
- масла и жиры;
- масличные культуры;
- остатки и отходы пищевой промышленности;
- мясо и субпродукты.
По информации Пугачева, вместе эта продукция обеспечила 84% экспорта Украины агропродовольствия на рынки стран мира в деньгах.
Напомним, логистическая сфера Польши оказалась на пороге кризиса, с тех пор как остановился транзит украинского зерна. Бизнес уже не против, что в страну завозили хотя бы минимальные объемы зерновых культур. Узнавайте также, каковы закупочные цены на украинскую пшеницу.
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