Товарооборот Украины — почему импорт преобладает над экспортом и что это значит для экономики

Грузовик с товаром в пункте пропуска на границе. Фото: УНИАН

Товарооборот Украины за 12 месяцев 2025 года составил 125,1 млрд долларов. При этом, по данным Государственной таможенной службы, импортировали товаров на сумму 84,8 млрд долларов, а экспортировали — на 40,3 млрд долларов.

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус рассказал в эксклюзивном комментарии журналисту Новини.LIVE Насте Рейн, что означают эти цифры для экономики Украины.

Реклама

Читайте также:

Почему импорт преобладает над экспортом

Согласно отчету ГТС, Украина в прошлом году импортировала более чем вдвое больше товаров, чем экспортировала. Иван Ус объяснил, что такая тенденция не связана с войной и является постоянной. С момента восстановления Независимости импорт всегда превышал экспорт, за исключением буквально одного-двух лет.

Товарооборот Украины. Графика: ГМС

В то же время эксперт отметил, что ранее экспорт услуг компенсировала торговля товарами. Сейчас ситуация несколько хуже в сфере услуг, и поэтому сальдо у нас постоянно растет. Более того — у нас был рекорд прошлого года отрицательного показателя сальдо, и в этом году, считает Ус, он будет значительно превышен.

Причина такой тенденции в том, что государство действительно покупает много внешних товаров.

"Плюс, не забываем, что внешняя помощь она проходит в страну, и она тратится на закупку важных для нашей экономики товаров, и поэтому мы имеем этот отрицательный показатель", — пояснил экономист.

Как торговый дефицит влияет на экономику Украины

В условиях, когда импорт преобладает над экспортом, страна теряет больше валюты, чем зарабатывает, что безусловно влияет на национальную денежную единицу.

Поэтому то, что гривна с начала 2026 года начала стремительно дешеветь, тоже является следствием рекордного отрицательного сальдо. В такой ситуации Нацбанк вынужден идти на снижение курса национальной валюты.

"Потому что считается всегда, что когда у вас крепкая валюта, это невыгодно вашим экспортерам. Когда у вас слабая валюта, это выгодно вашим экспортерам. И наоборот, это не очень выгодно импортерам, тем, что завозят продукцию, потому что фактически это делает ее дороже, а значит она теряет конкурентоспособность", — говорит Ус.

О чем говорит структура импорта

В общих объемах ввезенных в 2025 году товаров составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — 34,1 млрд долл;

продукция химической промышленности — 12,5 млрд долл;

топливно-энергетические товары — 10,5 млрд долл.

То, что в структуре импорта преобладают транспорт и оборудование, прежде всего связано с войной, считает эксперт.

Например, Украина покупает очень много беспилотников у Китая, и в 2025 году их импорт существенно вырос. То же самое касается автомобилей и многих других товаров той же машиностроительной отрасли как механической, так и электронной.

"Потому что эта потребность и эта нехватка, которая сформировалась в стране, компенсируется именно за счет импорта. И это приводит к росту показателя отрицательного сальдо. То есть мы больше тратим, следовательно, сальдо становится формально хуже для страны", — отметил Иван Ус.

Как импорт влияет на потребительские цены

Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-декабре 2025 года составила 0,52 долл./кг. Эксперт пояснил, что каждый раз, когда импортеры платят какие-либо налоги, будь то пошлина или другие сборы за ввоз продукции, они их обычно перекладывают на покупателей. То есть это приводит к росту цен.

"Если люди все равно нуждаются в этой продукции, как бы цена на нее не росла, они ее покупают. Если, например, есть товары, которые реально не производит украинская экономика, их можно только импортировать. И, соответственно, если импортер повышает цену, то нет другого варианта, как платить эти деньги", — отметил он.

Ус добавил, если государство перекладывает эти налоги на потребителей, цены растут, то есть происходит очередная инфляция, что безусловно влияет на экономику в целом.

О чем говорит структура экспорта

В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — 22,5 млрд долл;

металлы и изделия из них — 4,7 млрд долл;

машины, оборудование и транспорт — 3,6 млрд.

По мнению эксперта, тот факт, что Украина продает то, что постоянно употребляется, то есть пищу, с одной стороны является плюсом. В то же время добавленная стоимость нашей продукции довольно низкая. То есть мы больше физически продаем товаров, но меньше получаем из этих денег.

В структуре экспорта продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция составляют 55%, тогда как, например, товары машиностроительной отрасли, которые имеют большую добавленную стоимость — только 9%.

"То есть мы понимаем, что здесь Украина, мягко говоря, уступает конкурентам, и в этом и есть системная проблема украинской экономики", — подчеркнул экономист.

Почему именно Китай является главным партнером Украины по импорту

Китай импортировал в Украину больше всего товаров — на 19,2 млрд долларов. Однако такая тенденция является общемировой. Китай — это основной поставщик товаров не только в Украину, но и в ЕС и США.

"Фактически мировая экономика так построилась, что многие решили, что Китай будет, так сказать, основной фабрикой в мире. То есть, Китай производит продукцию, и, соответственно, это влияет, это позволяет странам закрывать свои потребности и не тратиться на производство", — пояснил Ус.

В Украине за три квартала прошлого года отрицательное сальто товарооборота составляло 11,9 млрд долларов. То есть, отметил эксперт, это является превышением китайского экспорта над китайским импортом. В частности наше государство только на беспилотники потратило 1,17 млрд долларов — почти на 30% больше, чем за весь 2024 год.

"Это потребность оборонной сферы, но и не оборонные те же машины, много различных гаджетов, это все преимущественно делается в Китае. И вот в этом риск, что Китай становится неотъемлемой частью нашей жизни", — подчеркнул Ус.

ЕС, в свою очередь, зависим от Китая в контексте энергетического импорта, а также многих других, в том числе технологических моментов, без которых не будет происходить производство востребованных товаров.

Модель, которая сформировалась, добавил экономист, дает Китаю рычаги влияния на всех. И это большой риск, когда фактически весь мир оказывается в экономической зависимости и дает возможность Китаю диктовать, что и кому делать.

Для Украины, которая находится в состоянии полномасштабной войны, такое положение вещей также рискованно. Ведь Китай является страной, которая придерживается так называемого пророссийского нейтралитета. Поэтому, по мнению эксперта, не исключено, что в случае активного участия Китая в завершении войны России против Украины его предложения будут иметь пророссийский характер.

Ранее мы рассказывали, что Украина рассматривает предложенный США план, который предусматривает создание специальной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях.

Также мы писали, что Нацбанк принял решение, направленное не поддержку украинского бизнеса.