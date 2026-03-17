Нові виплати для ВПО: у двох регіонах нарахують по 11 000 грн

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році благодійний фонд "Право на захист" здійснює реєстрацію внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та постраждале від війни населення на отримання багатоцільової грошової допомоги. Така можливість доступна у двох українських областях.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

Де і кому доступна грошова допомога

Як зазначається, подати заявки для отримання грошової допомоги можуть вразливі категорії жителів Миколаївської та Херсонської областей.

Йдеться про такі основні групи населення, які можуть претендувати на допомогу:

Внутрішні переселенці з переміщенням протягом останніх шести місяців по Україні; Громадяни, які після вимушеного виїзду через воєнні дії прибули з-за кордону в Україну. Люди, які після вимушеного переїзду через воєнні дії повернулися на свої колишні адреси проживання в межах країни.

Серед важливих умов:

заявники не були включені в програму грошової допомоги УВКБ ООН останні три місяці;

не отримували фінансову допомогу від інших організацій упродовж трьох місяців;

дохід менший за суму у 6 318 грн на особу;

належать до однієї з категорій, що мають вразливості.

Йдеться про такі особливі категорії громадян:

родина має тільки одного з батьків (батько чи мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з громадянами похилого віку (від 55 років);

сім'я, яку очолює один самотній чи кілька самотніх громадян похилого віку (понад 55 років) або особа старшого віку з дітьми віком до 18 років;

родина, яка має одну чи кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби).

Як звернутися за отриманням грошової допомоги

За інформацією фонду, зокрема, вищезазначені особи мають право подавати заявки на фінансову допомогу за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 54 В, корпус 2 (графік: Пн — Пт 09:00 — 17:00).

Також можна самостійно заповнити онлайн-форму заявки на електронну чергу в офіс в м. Миколаїв.

Йдеться лише про попередній етап відбору, за результатом якого громадян можуть запросити для відвідування офісу для повноцінної реєстрації. Розмір допомоги становить за три місяці майже 11 000 грн на кожного в родині.

Часті питання

Чи доступна допомога від БФ "Право на захист" за кордоном

Окрім України, захистом прав українських громадян займається польське представництво БФ "Право на захист" (Right to Protection Poland). Йдеться про тих, кому надано тимчасовий захист у Польщі.

Через повномасштабну війну особливу увагу приділяють задоволенню базових потреб біженців до процедури надання тимчасового захисту в Польщі, дотриманню права на свободу й особисту недоторканність, а також доступу до соцпослуг.

Чи можна отримати допомогу ветеранам та їхнім родинам

Як зазначають у фонді, ветерани та їхні рідні також можуть скористатися безоплатними послугами, які надає БФ "Право на захист". У Фонді створили комплексну систему підтримки, що передбачає надання юридичних консультацій, психологічної підтримки та соціальної адаптації. Допомогу також можуть отримати члени родин ветеранів, військових, полонених, зниклих безвісти та загиблих.