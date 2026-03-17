Як українцям отримати від Карітас грант на суму до 237 000 грн

У березні 2026 року благодійна організація "Карітас-Спес Україна" реалізує другий етап фінансової допомоги для українців у трьох регіонах. У рамках проєкту передбачене надання мікрогрантів до 237 000 грн.

Кому нададуть фінансові гранти до 237 000 грн

Навесні стартувала друга хвиля проєкту Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET). Йдеться про трирічну ініціативу, яку реалізує Карітас Швейцарія спільно з Карітас Україна, Карітас-Спес Україна та SPARK.

Проєкт покликаний підтримати підприємців, які прагнуть розширення під час війни у трьох регіонах: Вінниці, Житомирі та Миколаєві.

Для участі у проєкті запрошують представників підприємництва:

мікро- та малий бізнес;

підприємців, які відновили закриту діяльність;

бізнес, у якого є реальний потенціал до зростання.

Проте йдеться про обмежене коло діяльності: бджільництво, швейна справа, пекарство та суміжні напрямки.

"Проєкт REMARKET надає рівні можливості підприємствам та особам серед українців, які були внутрішньо переміщені, не переміщені, або приймають громади, а також тим, хто повертається до України. Проєкт зосереджений на підтримці бізнесів, що сприяють розвитку локального ринку, мають потенціал для зростання та взаємодіють з іншими

учасниками ринку. Саме такі бізнеси матимуть пріоритет у відборі", — йдеться у повідомленні.

Умови та як взяти участь у програмі

Для того, щоб отримати грант, необхідно дотриматися ключових вимог для участі у програмі:

мати офіційну реєстрацію не менш ніж шість місяців;

відповідати одній з визначених сфер;

мати реалістичний бізнес-план.

Щоб пройти процедуру попереднього відбору та отримати грант передусім необхідно подати онлайн-заявку.

Учасники зможуть отримати доступ до гранту у розмірі до 237 тис. грн, професійного навчання, менторства та консультацій.

Заявки прийматимуть до 20 березня 2026 року.

Фінансує проєкт Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC), фонд If за підтримки міжнародних партнерів мережі Caritas: Caritas Austria, Cordaid та Trócaire.

Раніше повідомлялося, що 18 березня жителям одного з міст стане доступною можливість оформити допомогу від UNHCR Ukraine. Йдеться про надання виплати на тримісячний період у розмірі 10 800 грн.

Ще ми писали, що до кінця поточного місяця українцям нададуть шанс отримати допомогу від французької гуманітарної організації "Acted". Вона буде доступна у Чернігівській області.

Часті питання

Яка ще доступна фіндопомога від Карітас-Спес

У березні громадяни можуть долучитися до проєкту "AGRO", що покликаний підтримати продовольчу безпеку серед внутрішньо переміщених родин на Волині. В його рамках учасникам нададуть гранти до 65 000 грн. На ці кошти можна буде купити насіння, добрива та інструменти.

Для здійснення попередньої реєстрації у проєкті необхідно заповнити спеціальну форму.

Чи надає Карітас, окрім грошової, іншу підтримку

Також Caritas Ukraine реалізує проєкт "Житло для вразливих домогосподарствв Україні V". Ініціатива передбачає здійснення ремонту осель, що були пошкоджені внаслідок війни, або для покращення умов проживання переселенців.

Однак географія такої допомоги обмежена кількома регіонами. Зокрема, у березні звернутися за такою підтримкою можуть жителі Миколаєва та області (Коблівська, Березанська, Нечаянська, Вознесенська, Снігурівська, Первомайська (селищна), Шевченківська, Галицинівська громади).