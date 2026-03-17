Хто з українців має право на доплату до зарплатні у 20%

У 2026 році в Україні робота в нічний період доби може бути періодичною та не залежати від загального режиму діяльності підприємства. Однак загалом передбачає скорочену тривалість зміни, підвищену оплату праці та жорсткі обмеження щодо права на таку роботу для низки категорій працівників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ), інформують Новини.LIVE.

Тривалість нічної зміни та оплата праці

Роботодавці зобов'язані чітко організовувати нічні зміни для уникнення порушень вимог трудового законодавства, особливо у воєнний час, повідомляють у ПФУ.

Загалом нічною може вважатися робота, виконання якої припадає на такий період доби: з 22:00 до 06:00.

Зокрема, у такий час тривалість роботи має бути скорочена на одну годину. Однак вимога не стосується працівників, для яких уже передбачена менша тривалість роботи, зокрема тих, хто працює у шкідливих умовах (не більш ніж 36 годин щотижня) або педагогів та лікарів.

Термін нічної роботи може бути зрівняний з денним лише тоді, коли цього вимагають умови виробництва, а також на позмінній за шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем. Проте на період воєнного стану такі норми поставлені на паузу.

Питання оплати праці у нічний час регулює стаття 108 Кодексу законів про працю (КЗпП). Згідно з нею, робота у нічний період повинна оплачуватися у підвищеному розмірі, передбаченому угодою та колективним договором. Доплата не може бути нижчою за 20% від тарифної ставки за кожну годину роботи.

Зарплату за нічний час нараховують на основі табелів обліку робочого часу за фактично відпрацьований час, зокрема нічний період роботи.

Кому закон забороняє працювати у нічний час

Норми законодавство передбачають деякі обмеження для виконання нічної роботи. Роботодавці не можуть залучати до робіт у нічний період кілька категорій громадян. У списку:

жінки, окрім тих сфер економіки, де це є особлива необхідність і дозволена у вигляді тимчасового заходу (перелік затверджує Кабмін), обмеження не стосуються жінок, котрі працюють на підприємствах, де зайняті тільки члени однієї родини;

вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років;

неповнолітні громадяни;

особи з інвалідністю (допускають тільки за згодою і за умови, що це не суперечить рекомендаціям лікарів).

"Таким чином, для запобігання нещасним випадкам під час трудового процесу, з метою збереження здоровʼя працівника, зниження рівня захворюваності й попередження розвитку професійних захворювань та відшкодування шкоди у разі ушкодження здоровʼя працівників при плануванні нічної роботи слід враховувати стан здоров’я працівників і пропонувати альтернативи для вразливих категорій", — пояснили вимоги у ПФУ.

Раніше ми писали про середній рівень зарплат у держорганах України. Зокрема, найвищі виплати зафіксовані у Нацкомісії з тарифів — 84,6 тис. грн, Антимонопольному комітеті та Апараті Верховної Ради — 81,7 тис. та 74,6 тис. грн відповідно.

Часті питання

Чи буде індексація заробітної плати у квітні

Державна служба статистики оприлюднила індекс інфляції за попередній місяць, що становив 101,0%. Відповідний показник не перевищує рівень порогу, що дозволяє здійснити індексацію зарплати. Йдеться про рівень індексу споживчих цін у 103%.

Таким чином, у зв'язку з обнуленням індексації зарплати на початку 2026 року чотири місяці поспіль не буде права на здійснення осучаснення зарплати.

Коли чекати підвищення мінімальної зарплати

Рівень мінімальної зарплати в Україні підвищили з 1 січня 2026 року з 8 000 до 8 647 грн на місяць (або 52 грн погодинно) у рамках норм, закладених до Державного бюджету на поточний рік. Йдеться про перший перегляд мінімалки з 2024 року. Дотримання такого рівня є обов'язковим для всіх роботодавців в країні.

Надалі, згідно з Бюджетною декларацією, передбачається зростання до понад 9 000 грн у 2027 році та до майже 10 000 грн у 2028 році.