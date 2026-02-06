Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Енергетикам виплатять по 20 000 гривень — як отримати гроші через Дію

Енергетикам виплатять по 20 000 гривень — як отримати гроші через Дію

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 19:56
В Дії доступна нова грошова допомога — хто з енергетиків може отримати 20 000 гривень
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Аварійно-відновлювальним бригадам, які виїжджають на місця російських обстрілів та відновлюють пошкоджену інфраструктуру, виплатять по 20 000 гривень. Гроші нараховуватимуть за січень, лютий та березень.

Заявки можна подавати в застосунку Дія, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Виплати по 20 000 гривень енергетикам

Списки працівників, які отримають грошову винагороду, подають підприємства. Вони це мають зробити в період з 6 по 15 число за попередній місяць.

Про нарахування доплати повідомлять у застосунку Дія після 16 лютого, а також через роботодавця. Звертатися в банки за відкриттям нових рахунків не потрібно — гроші нарахують на поточний рахунок працівника.

"Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця", — йдеться у повідомленні. 

Як повідомляється, до аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах критичної інфраструктури приєдналися понад 40 000 фахівців:

  • енергетики;
  • тепловики;
  • газовики;
  • працівники водоканалів, комунальних служб і залізниці.

Фахівці відновлюють пошкоджені об’єкти і запускають життєво важливі системи після російських атак.

Як подати заявку на виплати

На сайті Дія зазначається, що для початку потрібно авторизуватися на порталі. Заяву має подавати керівник або уповноважена особа. Далі:

  • якщо компанія є у списках профільних міністерств — форма відкриється автоматично
  • вкажіть дані працівників: ПІБ, РНОКПП, посаду, рахунок у будь-якому банку та телефон
  • підпишіть заяву КЕПом (для філій достатньо підпису керівника філії).

Щойно банк отримає списки, вам надійде пуш-повідомлення в застосунку Дія. Це означатиме, що ви є в переліку на виплати, і скоро отримаєте гроші.

Раніше ми розповідали, що Міжнародна неурядова організація "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" надасть українцям додаткову грошову допомогу. Йдеться про виплату у розмірі 10 800 гривень. Також писали про зимову допомогу від БФ "Право на захист". Відомо, хто саме отримає гроші

Дія виплати війна в Україні грошова допомога енергетики
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації