В Дії доступна нова грошова допомога — хто з енергетиків може отримати 20 000 гривень

Аварійно-відновлювальним бригадам, які виїжджають на місця російських обстрілів та відновлюють пошкоджену інфраструктуру, виплатять по 20 000 гривень. Гроші нараховуватимуть за січень, лютий та березень.

Заявки можна подавати в застосунку Дія, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Новини.LIVE.

Списки працівників, які отримають грошову винагороду, подають підприємства. Вони це мають зробити в період з 6 по 15 число за попередній місяць.

Про нарахування доплати повідомлять у застосунку Дія після 16 лютого, а також через роботодавця. Звертатися в банки за відкриттям нових рахунків не потрібно — гроші нарахують на поточний рахунок працівника.

"Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, до аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах критичної інфраструктури приєдналися понад 40 000 фахівців:

енергетики;

тепловики;

газовики;

працівники водоканалів, комунальних служб і залізниці.

Фахівці відновлюють пошкоджені об’єкти і запускають життєво важливі системи після російських атак.

Як подати заявку на виплати

На сайті Дія зазначається, що для початку потрібно авторизуватися на порталі. Заяву має подавати керівник або уповноважена особа. Далі:

якщо компанія є у списках профільних міністерств — форма відкриється автоматично

вкажіть дані працівників: ПІБ, РНОКПП, посаду, рахунок у будь-якому банку та телефон

підпишіть заяву КЕПом (для філій достатньо підпису керівника філії).

Щойно банк отримає списки, вам надійде пуш-повідомлення в застосунку Дія. Це означатиме, що ви є в переліку на виплати, і скоро отримаєте гроші.

Раніше ми розповідали, що Міжнародна неурядова організація "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" надасть українцям додаткову грошову допомогу. Йдеться про виплату у розмірі 10 800 гривень. Також писали про зимову допомогу від БФ "Право на захист". Відомо, хто саме отримає гроші.