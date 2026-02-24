Українцям платитимуть компенсацію після виїзду за кордон — що про це відомо

Додаток Дія, людина з телефоном й біженці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні відкрили доступ до грошових компенсацій громадянам, які вимушено покинули країну починаючи з 24 лютого 2022 року й не змогли повернутися додому. Заявку на виплати можна подавати через Дію, обравши категорію "Вимушене переміщення за межі України".

Про це передає Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Дія.

Хто може претендувати на компенсацію

Реєструватися можуть українці, яким вже виповнилося 18 років якщо вони виїхали за кордон через збройну агресію РФ й наразі не можуть повернутися назад. Батьки, а також законні представники дитини зможуть подати заяву від її імені. При цьому не важливо, чи є у вас довідка ВПО.

Щоб заповнити заяву, треба:

авторизуватися на порталі Дія;

мати електронний підпис — Дія.Підпис або кваліфікований електронний підпис (КЕП);

надати базову інформація щодо обставин, які передували виїзду за кордон.

"Заявникам треба описати події, які змусили їх покинути Україну або перешкодили поверненню. Назвати факт перетину кордону чи перебування за межами держави, надати інформацію про тимчасовий прихисток. Можна додати документи інші підтвердження, а також вказати друге громадянство, якщо воно є", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, постраждалі від війни українці можуть отримати фінансову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC)" у лютому 2026 року. Реєстрація в програмі триває до 25 лютого, на грошову підтримку можуть розраховувати вразливі верстви населення. Головною вимогою до заявників, які хочуть отримати допомогу, є проживання на території України.

Раніше повідомлялося, що частина ВПО отримає від 5 000 до 15 000 гривень допомоги. Такі суми раз на рік нараховують окремим вразливим категоріям українців з числа переселенців. Також писали, що українські біженці в Польщі більше не житимуть за особливими правилами. Тепер громадяни України, наприклад, повинні подати заяву на PESEL UKR впродовж 30 днів від моменту в'їзду, інакше втратять тимчасовий захист.