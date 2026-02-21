Компенсація за харчування — хто має право на виплати та як їх отримати

Компенсація вартості харчування. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Для окремих категорій громадян в Україні передбачена компенсація вартості харчування. Ця форма соціальної підтримки дозволяє отримати грошові виплати замість безплатних обідів.

Хто може претендувати на таку компенсацію, розповідають Новини.LIVE з посиланням на сайт "Юристи UA".

Кому виплачують компенсацію за харчування

Юристка Віра Братченко пояснила, що право на таку виплату мають:

Діти, які навчаються в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення. Діти з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи — незалежно від місця навчання.

У яких випадках можна отримати гроші

Компенсація виплачується в разі, якщо дитина:

не харчується в їдальні відповідного закладу освіти;

навчається за індивідуальною формою (включно з педагогічним патронажем), але входить до облікового складу школи;

тимчасово не відвідує заклад;

потребує спеціальної дієти за станом здоров’я (на підставі медичної довідки).

Отримати виплати діти вказаних вище категорій можуть також, якщо у закладі відсутні умови для харчування, не надають безплатні обіди або запроваджено дистанційне навчання (наприклад, у період карантину).

Як отримати компенсацію

Для цього необхідно звернутися з відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду України (можна через електронний портал) або в ЦНАП. До заяви треба додати:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

свідоцтво про народження дитини;

рахунок з банку для соціальних виплат (у форматі IBAN);

посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи або посвідчення з вкладкою встановленого зразка — для неповнолітніх дітей, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

довідку з навчального закладу про відсутність забезпечення харчуванням у їдальні із зазначенням кількості днів, за які надається компенсація.

Також може знадобитися медична довідка, що дитині за станом здоров'я необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання — якщо саме це є підставою для отримання виплати замість обідів.

Раніше ми розповідали, що деякі українці можуть отримати компенсацію вартості навчання. Йдеться зокрема про членів сімей загиблих (померлих) захисників, дітей військовополонених, УБД, ветеранів тощо.

Також дізнавайтеся, на яку фінансову підтримку можуть розраховувати батьки, які доглядають за хворою дитиною.