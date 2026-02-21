Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші замість обідів — хто може отримати компенсацію вартості харчування

Гроші замість обідів — хто може отримати компенсацію вартості харчування

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 08:45
Компенсація за харчування — хто має право на виплати та як їх отримати
Компенсація вартості харчування. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Для окремих категорій громадян в Україні передбачена компенсація вартості харчування. Ця форма соціальної підтримки дозволяє отримати грошові виплати замість безплатних обідів.

Хто може претендувати на таку компенсацію, розповідають Новини.LIVE з посиланням на сайт "Юристи UA".

Реклама
Читайте також:

Кому виплачують компенсацію за харчування

Юристка Віра Братченко пояснила, що право на таку виплату мають:

  1. Діти, які навчаються в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення.
  2. Діти з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи — незалежно від місця навчання.

У яких випадках можна отримати гроші

Компенсація виплачується в разі, якщо дитина:

  • не харчується в їдальні відповідного закладу освіти;
  • навчається за індивідуальною формою (включно з педагогічним патронажем), але входить до облікового складу школи;
  • тимчасово не відвідує заклад;
  • потребує спеціальної дієти за станом здоров’я (на підставі медичної довідки).

Отримати виплати діти вказаних вище категорій можуть також, якщо у закладі відсутні умови для харчування, не надають безплатні обіди або запроваджено дистанційне навчання (наприклад, у період карантину).

Як отримати компенсацію

Для цього необхідно звернутися з відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду України (можна через електронний портал) або в ЦНАП. До заяви треба додати:

  • документ, що посвідчує особу;
  • РНОКПП;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • рахунок з банку для соціальних виплат (у форматі IBAN);
  • посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи або посвідчення з вкладкою встановленого зразка — для неповнолітніх дітей, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;
  • довідку з навчального закладу про відсутність забезпечення харчуванням у їдальні із зазначенням кількості днів, за які надається компенсація.

Також може знадобитися медична довідка, що дитині за станом здоров'я необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання — якщо саме це є підставою для отримання виплати замість обідів.

Раніше ми розповідали, що деякі українці можуть отримати компенсацію вартості навчання. Йдеться зокрема про членів сімей загиблих (померлих) захисників, дітей військовополонених, УБД, ветеранів тощо. 

Також дізнавайтеся, на яку фінансову підтримку можуть розраховувати батьки, які доглядають за хворою дитиною.

виплати харчування діти компенсація соцвиплати
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації