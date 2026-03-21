В Ощадбанку пояснили, як отримати до 3 000 грн кешбеку

Гроші та банківська картка у руках.

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть щомісяця отримувати 3 000 грн за програмою "Національний кешбек" навесні 2026 року. Підхід у нарахуванні виплат з березня відбувається по-новому.

Про те, як діють оновлені правила надання кешбеку.

Що треба знати про новий "Нацкешбек" клієнтам Ощадбанку

У березні поточного року для українців передбачена можливість отримати максимальну суму національного кешбеку за підкоригованими правилами.

Згідно зі змінами, учасники програми можуть отримувати замість колишніх 10% кешбеку 5% або 15%. Такі диференційовані ставки будуть залежати від категорії українських товарів.

Навесні власникам карток "Нацкешбек" Ощадбанку вже нараховують кошти за купівлю вітчизняних товарів за новими правилами.

Тепер учасникам держпрограми передбачені такі відсотки залежно від покупки:

15% кешбек передбачені для товарів українського виробника в тих категоріях, де на імпорт припадає 35%. Сюди входить непродовольчий крам (косметична продукція, побутова хімія, одяг та взуття), а також харчові продукти у вигляді твердих та м’яких сирів, окремих видів круп і макаронної продукції; 5% кешбек надаються за українські товари в категоріях із меншою часткою імпорту. Це можуть бути солодощі, напої, аптечні товари, більшість м’ясних та молочних продуктів, бакалія та інші товари повсякденного вжитку.

Програма надалі діє за колишнім механізмом, коли кошти в автоматичному режимі зараховуються на картки "Національного кешбеку".

Максимальний розмір кешбеку так само не зможе перевищувати суму у 3 000 грн за місяць. За нарахуваннями можна буде стежити в мобільному застосунку "Дія".

Як почати отримувати кешбек на картки, оформлені в Ощадбанку

Для того, щоб долучитися до програми "Національний кешбек", громадяни можуть оформити однойменну картку в Ощадбанку.

Це можна зробити на безкоштовній основі у дистанційному режимі через мобільний застосунок "Мобільний Ощад". Щоб відкрити картку, потрібно дотриматися такої інструкції:

оновити "Мобільний Ощад" та "Дію" до останньої версії;

у застосунку Ощадбанку на головному екрані натиснути "+" (Мої можливості), далі на "Замовити картку" та обрати опцію "Нацкешбек". Віртуальну картку буде відкрито миттєво та безплатно;

у "Дії" необхідно обрати сервіс "Нацкешбек" та вказати картку Ощадбанку для нарахування грошей;

далі у "Мобільному Ощаді" треба визначити картку (зарплатну/пенсійну), за допомогою якої буде здійснюватися купівля товарів;

надати дозвіл на передавання інформації про транзакції для зарахування грошей з кешбеку.

Як Нацкешбеком розрахуватись за спожитий газ

Для того, щоб почати розраховуватись кешбеком за спожитий природний газ, необхідно обрати відповідну картку для здійснення оплати. Робити це можна до 25 числа щомісяця.

Для розрахунку доступні такі канали: особистий кабінет на сайті, застосунок "Куб", на сайті без реєстрації за особовим рахунком чи адресою.

Чому можуть не надійти кошти Нацкешбеку

Іноді вітчизняні товари обходяться клієнтам у повну суму. Причини ненарахування кешбеку можуть бути наступними: каса магазину не налаштована для участі у держпрограмі Нацкешбек, куплений товар не зареєстрований у програмі, маркування "Зроблено в Україні" не гарантує автоматичну участь в програмі, продавець не долучений до програми, стався збій у роботі терміналу.