Українці можуть отримати дохід з пенсій в Ощадбанку: умови

Жінка похилого віку біля банку.

В Україні у 2026 році пенсіонери можуть отримати дохід з пенсій у державному "Ощадбанку", відкривши депозити, зокрема зі спеціальними додатковими ставками. Мінімальний термін для вкладу становить три місяці.



Про умови відкриття депозитів розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Особливості поповнення пенсійного депозиту в Ощадбанку

Йдеться про можливість клієнтам скористатися послугою "Мій пенсійний депозит", що дасть можливість отримати відсотки від внесеної суми після завершення терміну його дії.

Передбачаються депозити, внесені на термін:

три або шість місяців — максимальна сума поповнення не передбачає обмежень. Допускається поповнення упродовж усього терміну депозиту;

один, два та три роки — сума поповнення щомісяця не може бути вищою за розмір початкового внеску фактично внесеного на рахунок (первинне внесення депозиту).

Мінімальна сума депозиту може становити 1 000 грн, 100 доларів, 100 євро, максимальна сума депозиту не передбачає обмежень.

Для поповнення депозиту мінімальна сума становить 200 грн, 10 доларів, 10 євро.

Зокрема, дохід за три місяці + п'ять днів становить 11% у гривні, 0,05% — у доларах, 0,01% — у євро.

Також передбачена програма лояльності з додатковими відсотками до базової ставки по депозиту у 0,25% від 500 000 грн, 0,50% — від 2 500 000 грн, 0,25% — під час оформлення депозиту онлайн в "Ощад 24/7", 0,10% — під час оформлення депозиту через онлайн у доларах та євро, 0,25% при продовженні депозиту (в гривні), 0,20% — тим, хто отримує зарплату через Ощадбанк (в гривні).

Відсоткові ставки. Джерело: Ощадбанк

Як відбувається виплата відсотків з депозиту

Згідно з правилами, у разі зняття депозиту передбачене безготівкове перерахування відсотків на поточний рахунок з видачею платіжної картки.

Усі депозити клієнтів Ощадбанку захищені Фондом гарантування вкладів фізосіб.

При цьому утримується податок на доходи фізосіб у розмірі 18% від суми нарахованих відсотків за вкладом та додатково утримують військовий збір у розмірі 5% від суми нарахованих відсотків.

Правила не передбачають можливість дострокового розірвання договору з боку вкладника. За неналежне виконання зобов'язань за Договором сторони нестимуть відповідальність, згідно з вимогами українського законодавства.

Як відкрити пенсійний депозит у 2026 році

Громадяни можуть скористатися можливістю відкриття пенсійного депозиту у відділенні банку на підставі типового договору банківського вкладу.

Також можна відкрити депозит у застосунку "Мобільний Ощад" за наявності відкритого карткового рахунку для одержання пенсії.

Які кроки треба виконати для відкриття депозиту онлайн

Для цього у головному меню необхідно:

Перейти в розділ "Мої можливості", обрати послугу "Відкрити онлайн-депозит"; Вказати валюту, суму, термін, виплату відсотків (щомісяця, щоквартально), можливість поповнення депозиту; Обрати один із наявних депозитів, ознайомитись з умовами депозиту, натиснути "Перейти до оформлення" Обрати рахунок, з якого поповниться депозит, та вказати суму поповнення. Натиснути "Продовжити" та підтвердити операцію паролем через такі канали: SMS/Face ID/Touch ID.

