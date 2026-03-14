Комісії в Ощадбанку — на якій послузі можна заощадити у 2026 році

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть уникнути зайвих списань з рахунків, знаючи певні правила. Зокрема, у банку передбачені деякі послуги, які мають безкоштовні аналоги, а тому дають можливість заощадити на обслуговуванні.

За яку послугу можна не платити в Ощадбанку

Згідно з інформацією держфінустанови, у 2026 році громадяни можуть уникнути зайвих списань з рахунків за послугу банківських сповіщень. Клієнтам загалом доступні кілька каналів надходження сповіщень на власний вибір:

Push-повідомлення;

Viber;

SMS;

E-mail.

За правилами банку, громадяни можуть не платити за смс-інформування, якщо підключити інший канал для інформації — Push-повідомлення. Активувати таку послугу можна у застосунку Ощадбанк за інструкцією:

зайти у налаштування у застосунку;

у меню вибрати пункт "Ще";

обрати "Налаштування";

перейти у розділ "Повідомлення";

увімкнути опцію інформування для кожної з карток.

Також можна звернутися в контакт-центр з фінансового номера 0 800 210 800 (безкоштовно в Україні), де оператор надасть допомогу у підключенні сповіщення та підтвердить канал інформування.

Проте для переходу від смс-інформування на Push-повідомлення треба звернутися до банку особисто. Працівнику фінустанови треба подати заяву та паспорт.

Як змінились тарифи на смс-інформування

Цього року в Ощадбанку підвищили вартість деяких послуг для банківських продуктів. Переглянули ціни на сервіс отримання повідомлень таких тарифних пакетів:

"Моя картка"

"MORE"

"Дитяча картка".

Зокрема, до 300 грн підвищилась річна вартість повідомлень через Viber, а смс-інформування тепер становить 480 грн. Щомісячно суми змінились так:

для Viber — до 25 грн/місяць (до цього було 15 грн);

для SMS-повідомлення — до 40 грн/місяць (було 25 грн).

Про які ще зміни у тарифах треба знати

Окрім того, цього року в Ощадбанку переглянули комісію за виписку у відділеннях про рух фінансів на рахунках. Раніше така послуга коштувала 100 грн, а нині 150 грн.

Також змінили комісію за повідомлення про залишок коштів на рахунку на касах, терміналах та банкоматах. Раніше стягувалося 3 грн за один запит, а зараз на 2 грн більше. Проте за перший запит за добу комісія не передбачається.

Не знімають гроші за розрахунки на суми, що перевищують доступні на картці.

Раніше ми писали, що навесні в Ощадбанку діють жорсткі обмеження на частину фіноперації для посилення безпеки. Деякі суми не пропускають для переказів через "Мобільний Ощад".

Також повідомляли, що клієнти Ощадбанку повинні регулярно подавати актуальні персональні відомості. Це дозволяється робити онлайн через застосунок, проте дехто має особисто прийти у відділення.