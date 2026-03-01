Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Банки блокують рахунки українцям — в НБУ пояснили, що робити клієнтам

Банки блокують рахунки українцям — в НБУ пояснили, що робити клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 14:30
Банки часто блокируют счета клиентам — за какие нарушения
Людина з телефоном і банківська картка. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні банки активно блокують рахунки своїх клієнтів. У 2025 році саме на цю проблему громадяни найчастіше скаржилися в Національний банк України (НБУ). 

Про це стало відомо зі звіту регулятора про роботу зі зверненнями громадян, передає Новини.LIVE.  

Реклама
Читайте також:

Чому банки блокують рахунки — пояснення НБУ

У Національному банку України зауважують, що банки блокують рахунки або припиняють співпрацю з клієнтами у випадках підозрілих фінансових операцій, які не відповідають інформації про доходи, рід діяльності або фінансовий профіль клієнта.

Тоді служба фінансового моніторингу банку може вимагати: 

  • додаткові документи;
  • пояснення щодо походження коштів;
  • підтвердження економічного змісту операцій.

Якщо не надати запитувану інформацію, рахунок можуть заблокувати, а банк в односторонньому порядку припинить ділові відносини.

Що робити, якщо рахунок заблокували

Найголовніше — надати всі запитувані документи:

  • якщо банк звернувся з вимогою пояснень або підтверджень, їх потрібно надати якомога швидше для перегляду рішення;
  • звернутися до банку напряму: якщо рахунок заблокували без попередніх запитів, клієнту слід самостійно ініціювати контакт із банком;
  • подати скаргу до НБУ: якщо не погоджуєтеся з рішенням або діями банку, то у вас є право звернутися до регулятора для перевірки ситуації.

Як часто українці скаржилися на банки

За інформацією НБУ, клієнти банків впродовж 2025 року 4 014 разів усно зверталися  на гарячу лінію регулятора через блокування або арешт рахунків, та написали 2 409 письмових скарг з тієї ж причини. У своїх скаргах клієнти вказували на: 

  • раптове блокування зарплатних, соціальних і підприємницьких рахунків, затримки у розблокуванні рахунків; 
  • відсутність чітких пояснень з боку банків. 

Також від населення надходили скарги щодо лімітів, затримок та відмов видавати гроші, навіть якщо кошти були на рахунках у людей. 

Раніше стало відомо, що Нацбанк виведе з обігу 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років випуску. Очікується, що розраховуватися цими грошима не можна буде вже з 2 березня 2026 року. Також ми писали, що НБУ оновив правила продажу готівкової валюти. Так, у 2026 році банки та обмінники продаватимуть купюри в обсягах, які є в наявності.
 

НБУ банки банківські карти рахунки арешт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації