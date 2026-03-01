Банки часто блокируют счета клиентам — за какие нарушения

Людина з телефоном і банківська картка. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні банки активно блокують рахунки своїх клієнтів. У 2025 році саме на цю проблему громадяни найчастіше скаржилися в Національний банк України (НБУ).

Про це стало відомо зі звіту регулятора про роботу зі зверненнями громадян, передає Новини.LIVE.

Чому банки блокують рахунки — пояснення НБУ

У Національному банку України зауважують, що банки блокують рахунки або припиняють співпрацю з клієнтами у випадках підозрілих фінансових операцій, які не відповідають інформації про доходи, рід діяльності або фінансовий профіль клієнта.

Тоді служба фінансового моніторингу банку може вимагати:

додаткові документи;

пояснення щодо походження коштів;

підтвердження економічного змісту операцій.

Якщо не надати запитувану інформацію, рахунок можуть заблокувати, а банк в односторонньому порядку припинить ділові відносини.

Що робити, якщо рахунок заблокували

Найголовніше — надати всі запитувані документи:

якщо банк звернувся з вимогою пояснень або підтверджень, їх потрібно надати якомога швидше для перегляду рішення;

звернутися до банку напряму: якщо рахунок заблокували без попередніх запитів, клієнту слід самостійно ініціювати контакт із банком;

подати скаргу до НБУ: якщо не погоджуєтеся з рішенням або діями банку, то у вас є право звернутися до регулятора для перевірки ситуації.

Як часто українці скаржилися на банки

За інформацією НБУ, клієнти банків впродовж 2025 року 4 014 разів усно зверталися на гарячу лінію регулятора через блокування або арешт рахунків, та написали 2 409 письмових скарг з тієї ж причини. У своїх скаргах клієнти вказували на:

раптове блокування зарплатних, соціальних і підприємницьких рахунків, затримки у розблокуванні рахунків;

відсутність чітких пояснень з боку банків.

Також від населення надходили скарги щодо лімітів, затримок та відмов видавати гроші, навіть якщо кошти були на рахунках у людей.

Раніше стало відомо, що Нацбанк виведе з обігу 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років випуску. Очікується, що розраховуватися цими грошима не можна буде вже з 2 березня 2026 року. Також ми писали, що НБУ оновив правила продажу готівкової валюти. Так, у 2026 році банки та обмінники продаватимуть купюри в обсягах, які є в наявності.

