Ощадбанк попередив клієнтів про нову загрозу для грошей на картках

У державній фінустанові "Ощадбанк" повідомили про появу нової шахрайської схеми у 2026 році, покликаної отримати доступ до реквізитів карток та конфіденційних персональних даних. Клієнтам пояснили, як працює схема, а також дали рекомендації, як уберегти гроші на власних рахунках.



Кому з клієнтів Ощадбанку загрожує шахрайська схема

За інформацією фінустанови, клієнти мають бути обачними у разі надходження повідомлення з пропозицією перейти за посиланням для нібито уточнення інформації. В Ощадбанку закликали в жодному разі не виконувати відповідне прохання.

Читайте також:

Зокрема, однією з нових шахрайських схем є надсилання громадянам попередження про нібито завершення дії SIM-картки та прохання перейти за посиланням для вирішення такої проблеми.

"Термін дії вашої SIM-картки закінчується. Перейдіть за посиланням для продовження". Отримували таке повідомлення? Будьте уважні, це може бути шахрайство. У межах інформаційної кампанії НБУ й банків України #ШахрайГудбай розповідаємо, як працює ця схема і як уберегти свої гроші", — наголошують у фінустанові.

Головною метою таких повідомлень є бажання отримати реквізити картки, дізнатися конфіденційну персональну інформацію, коди, логіни та паролі для привласнення чужих грошей.

Схема складається з таких етапів:

Громадянам надсилається SMS або повідомлення в месенджері нібито від імені мобільного оператора; У повідомленні міститься попередження про завершення терміну дії SIM-картки або загрозу її блокування; Також громадянам пропонують владнати ситуацію шляхом переходу за посиланням і введення особистих даних або кодів підтвердження; Якщо дослухатися до такого заклику, то клієнти відкриють шлях для доступу шахраям до банківських сервісів та подальшого заволодіння коштами.

Як захистити себе від такого виду шахрайства

Уникнути подібних проблем можна, якщо ігнорувати подібні повідомлення та не виконувати відповідні прохання. У банку радять завжди дотримуватися таких рекомендацій для збереження цілісності своїх рахунків:

не переходити за підозрілими посиланнями з повідомлень;

не вводити особисті дані/коди підтвердження на сторонніх порталах;

перевіряти інформацію тільки через офіційні канали мобільного оператора (через гарячу лінію чи сайт).

Раніше ми писали, що хоч в Ощадбанку термін дії для карт пролонгували до кінця червня поточного року, деякі клієнти можуть потрапити під блокування. Відомо, як уникнути втрати доступу до власного рахунку.

Також повідомляли, навіщо Ощадбанк запитує у клієнтів максимально можливу суму фінансових надходжень за місяць. Важливо правильно порахувати обсяг, що убезпечить від блокувань.

Часті питання

Як клієнтам Ощаду перевірити, що це шахраї

Часто шахраї займаються маскуванням фішингових сайтів під нібито державні портали, соціальні платформи, сайти банків та дошки онлайн-оголошень. Щоб не натрапити на подібну загрозу, варто скористатися базами шахрайських сайтів. Зокрема, департамент кіберполіції радить перевіряти портали, послугами яких необхідно скористатися, через спеціальний сервіс "Black List".

Як повідомити Ощадбанк та поліцію про шахрайство

Також у разі загрози клієнти можуть зателефонувати до контакт-центру Ощадбанку, щоб повідомити про спробу шахрайства: 0 800 210 800. Окрім того, про небезпеку можна повідомити кіберполіцію за номером: +38 (044) 374 37 51 або 102.