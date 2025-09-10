Зняття готівки в банкоматах Ощадбанку — які можливі проблеми та як діяти

Банківська картка та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" можуть чекати труднощі під час здійснення операцій зі зняття готівки в банкоматах: прилади можуть дати збій, списати кошти, але не видати. У банку дали поради, як діяти у подібних випадках.

Про це йдеться на сторінці банку в Facebook.

Проблеми через збої в банкоматах Ощадбанку

За інформацією клієнта фінустанови, 5 вересня він намагався зняти в банкоматі "Ощадбанку" готівкові кошти. Під час здійснення відповідної операції пристрій раптово її скасував та видав карту. Чоловік, не отримавши коштів, спробував зняти ще раз, однак результат був аналогічним.

Він пішов до іншого банкомата в центральному офісі "Ощадбанку, де в підсумку зміг зняти гроші. Проте вже ввечері чоловік помітив у застосунку "Ощад-24" про списання суми грошей з картки в першому банкоматі, який скасовував операції.

Громадянин зателефонував на "гарячу лінію", де йому пообіцяли з'ясувати обставини проблеми та порадили чекати на повернення коштів.

"І, тільки ввечері зайшов у "Ощад-24", побачив, що гроші списані з моєї картки в тому банкоматі, де мені скасовували операції! Що це робиться в банку? Де кібербезпека? Подзвонив уже 2 рази на "гарячу лінію"... На моє питання, як довго мені чекати свої кошти, була відповідь — "до 30 днів", — йдеться у повідомленні.

Як діяти клієнтам у разі невидачі коштів

Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, техніка може давати збій, тому є певні правила, як діяти клієнтам у подібних випадках.

За його словами, якщо банкомат не видав кошти, в першу чергу, необхідно перевірити інформацію через контакт-центр, адже після відхилення операції кошти можуть в автоматичному режимі повернутися.

Також клієнти можуть скористатися можливістю зворотного дзвінка на сайті банку, де консультант зателефонує для перевірки відповідної інформації.

У разі відсутності автоматичного повернення коштів на рахунок — громадяни мають особисто звернутися до відділення банку та подати заяву.

"Якщо ж кошти не були повернуті, тоді потрібно буде звернутися у відділення банку для написання заяви на їх повернення, або зафіксувати її через оператора. Перепрошуємо за незручності", — пояснив представник банку.

Скриншот. Джерело: Ошдабанк у Fb

