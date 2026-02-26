Ціни на експорт кукурудзи — у скільки оцінюється тонна

Вантажівка із зерновими та кукурудзяне поле. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В останні дні лютого на експортному ринку фуражної кукурудзи фіксуються зміни у цінах. Так, продукція подорожчала до 9 600 гривень за тонну.

Експортні ціни на кукурудзу

У південних регіонах доставку кукурудзи для подальшого експорту пропонують за цінами у 10 300 гривень за тонну. Водночас ціни у портах є нижчими на 3 — 4 долари — від 207 до 214 доларів за тонну (від 8 901 до 9202 гривень за тонну).

Як зазначається у статті, ціни втримуються на високому рівні на фоні активного попиту як трейдерів, так і внутрішніх споживачів. Тим часом недостатньо активне надходження пропозицій кукурудзи через стримування продажу аграріями надає підтримку цінам.

"Проте знижувальний ціновий тренд на експортному ринку чинив тиск на ціни і не давав можливості підвищувати ціни суттєвіше", — йдеться у публікації.

Ціни на фуражну кукурудзу в Україні

На внутрішньому ринку цінова політика щодо фуражної кукурудзи кардинально не змінилася. Так, станом на 26 лютого 2026 року тонна зернової продається, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, за ціною 8 007 гривень. При цьому ще 18 лютого тонна фуражної кукурудзи оцінювалася у 7 957 гривень. Тобто, впродовж останніх 8 днів продукція подорожчала на 50 гривень.

Раніше ми писали, що виробники скорочують обсяг пешниці для постачаннь на експортний ринок. Через це ціни на пшеницю зростають й цей тренд, як очікується, збережеться на ринку зернових й у березні. Ще розповідали, як змінюються ціни на соняшник. У лютому вартість тонни сягала понад 30 000 гривень.