Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зернові — як і чому подорожчав експорт кукурудзи

Ціни на зернові — як і чому подорожчав експорт кукурудзи

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 06:30
Ціни на експорт кукурудзи — у скільки оцінюється тонна
Вантажівка із зерновими та кукурудзяне поле. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В останні дні лютого на експортному ринку фуражної кукурудзи фіксуються зміни у цінах. Так, продукція подорожчала до 9 600 гривень за тонну.

Про це повідомляє видання АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Експортні ціни на кукурудзу

У південних регіонах доставку кукурудзи для подальшого експорту пропонують за цінами у 10 300 гривень за тонну. Водночас ціни у портах є нижчими на 3 — 4 долари — від 207 до 214 доларів за тонну (від 8 901 до 9202 гривень за тонну). 

Як зазначається у статті, ціни втримуються на високому рівні на фоні активного попиту як трейдерів, так і внутрішніх споживачів. Тим часом недостатньо активне надходження пропозицій кукурудзи через стримування продажу аграріями надає підтримку цінам. 

"Проте знижувальний ціновий тренд на експортному ринку чинив тиск на ціни і не давав можливості підвищувати ціни суттєвіше", — йдеться у публікації. 

Ціни на фуражну кукурудзу в Україні 

На внутрішньому ринку цінова політика щодо фуражної кукурудзи кардинально не змінилася. Так, станом на 26 лютого 2026 року тонна зернової продається, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, за ціною 8 007 гривень. При цьому ще 18 лютого тонна фуражної кукурудзи оцінювалася у 7 957 гривень. Тобто, впродовж останніх 8 днів продукція подорожчала на 50 гривень. 

Раніше ми писали, що виробники скорочують обсяг пешниці для постачаннь на експортний ринок. Через це ціни на пшеницю зростають й цей тренд, як очікується, збережеться на ринку зернових й у березні. Ще розповідали, як змінюються ціни на соняшник. У лютому вартість тонни сягала понад 30 000 гривень.

ціни в Україні зерно ціни кукурудза зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації