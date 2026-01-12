Гетманцев пояснив, чому у фермерів поменшає збитків — що допоможе уникати криз

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

План уряду зі збільшенням обсягів переробки зерна та відмови від статусу сировинної держави не нашкодить малим фермерам, а навпаки — вони отримають від цього вигоду у майбутньому. Держава ж взагалі не має залежати від сировини.

Про це сказав в інтерв’ю Новини.LIVE голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Реклама

Читайте також:

Як відмова від сировини допоможе фермерам

За словами Данила Гетманцева, ціна на зерно формується за рахунок пропозицій міжнародних трейдерів і пропозицій українських переробників. Однак міжнародні трейдери мають перевагу, оскільки:

можуть закуповувати більші обсяги продукції;

можуть використовувати свій доступ до міжнародних ринків.

"Але так чи інакше — ціна формується біржою. Якщо немає якихось аномалій, як у 2022 році, коли люди не могли вивезти зерно і практично за безцінь його продавали. Однак цю кризу ми вже подолали", — сказав Данило Гетманцев.

Тож зараз держава намагається створити для фермерів ринок збуту, на який світові кризи не матимуть впливу.

"Ми не маємо залежати від сировини — це принципово. І фермеру від цього буде краще, адже у перспективі це вигідніше саме дрібним виробникам", — зауважив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські виробники повинні вже зараз впроваджувати стандарти ЄС та працювати над покращенням якості своєї продукції, щоб бути конкурентноспроможними на світовому ринку. Як наголосив Данило Гетманцев, навіть якщо це потребує значних інвестицій, результат виправдає витрати.

"Вже сьогодні запроваджувати інновації, вже сьогодні покращувати виробництво і якість тієї продукції, яка є, аби вона відповідала стандартам ЄС", — підкреслив політик.

Він додав, що завдяки змінам переробники зможуть працювати на одному із найбільших ринків у світі.

Раніше Данило Гетманцев назвав одну із найслабших ланок в українській економіці. Підсилити цей сектор можливо ефективним управлінням та стратегією розвитку. Також ми писали про те, що буде з фінансами українців у 2026 році. Серед іншого, для населення зросте податкове навантаження.