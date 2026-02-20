Відео
Головна Фінанси Ціни на зерно — скільки заробляє Україна у лютому

Ціни на зерно — скільки заробляє Україна у лютому

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 06:30
В Україні подорожчав експорт пшениці — деталі
Зерно і гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Поставки зерна в українські морські порти сповільнилися через морози. Зважаючи на це, експортери встановлюють більші закупівельні ціни, щоб збільшити поставки.

Про це повідомляє Agronews.ua, передає Новини.LIVE.

Закупівельні ціни на пшеницю сьогодні 

Як йдеться у статті, впродовж тижня в Україні експортні закупівельні ціни на пшеницю виросли ще на 50 — 100 гривень за тонну, до: 

  • 10 500 — 10 650 гривень за тонну — на продовольчу пшеницю;
  • 10 250 — 10 300 гривень за тонну — на фуражну пшеницю з доставкою до чорноморських портів.

Тим часом біржові котирування на пшеницю на глобальному ринку також зростають через спекуляції щодо впливу морозів на посіви озимої пшениці в основних країнах, які займаються експортом продукції. Водночас посилюється конкуренція з пшеницею, яку постачають Аргентина та Австралія, тоді як Індія втримує низькі ціни на свою пшеницю.

Ціна на пшеницю в Україні 

На українському ринку зерна наразі спостерігаються незначні коливання цін на пшеницю. Так, станом на 20 лютого, як свідчать дані на моніторинговому порталі Tripoli.land, тонна пшениці у середньому коштує 9 393 гривні. 

Зміни з цінами впродовж останнього тижня були несуттєвими. За останні 8 днів пшениця додала у ціні 116 гривень. Наприклад, ще 12 лютого середні ціни на пшенцю були на рівні 9 277 гривень за тонну, тоді як 19 лютого вартість зросла до 9 393 гривень/тонна. 

Нещодавно ми писали, що на ринку кукурудзи розпочався новий тренд. Так, наразі ціни на зерно формуються без фундаментального тригера. Ще пояснювали, чому в Україні дорожчає фуражна пшениця. Тонну наприкінці зими продають за ціною у 10 100 гривень.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
