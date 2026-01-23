Відео
Головна Фінанси Фуражний ячмінь додає у ціні — скільки коштує тонна у січні

Фуражний ячмінь додає у ціні — скільки коштує тонна у січні

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 06:30
Ціна за тонну ячменю в Україні — якою є вартість культури на агроринку
Ячмінь. Фото: УНІАН

В Україні на агроринку знижується кількість пропозицій щодо купівлі чи продажу фуражного ячменю. Ця тенденція є сезонною і вже невдовзі може змінитися.

Про це йдеться у публікації АПК-Інформ.

Читайте також:

Ціни на фуражний ячмінь

Як зазначається, ціни попиту на фуражний ячмінь наразі коливаються від 9 000 до 10 200 гривень за тонну (з доставкою в порт). При цьому на ринку є досить активний попит як внутрішніх споживачів, так і трейдерів.

"Але більшість птахівницьких та комбікормових підприємств працюють на раніше сформованих обсягах ячменю або закуповують кукурудзу, оскільки ціни на неї більш привабливі", — йдеться у публікації.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що в Україні у січні зберігаються високі ціни на кукурудзу та пшеницю. Так, новий врожай кукурудзи оцінюється у середньому у 8 827 гривень за тонну, без витрат на транспортування (EXW).

Індикативи (EXW) на пшеницю 2 класу тиждень тому були на рівні 9 363 гривень за тонну, 3 класу — 9 221 гривень за тонну, 4 класу — 8 889 гривень за тонну.

Раніше ми писали, скільки коштували зернові культури на початку 2026 року. Найбільше додала у вартості пшениця. Дізнавайтесь також, як здорожчав експорт сої.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
