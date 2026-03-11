Нові ціни на ріпак — скільки у березні коштує тонна

Поле з ріпаком і купюри в 200 і 500 гривень. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ціни на ріпак зберігають слабку динаміку підвищення на експортному ринку. Торгівля ріпаком у перший місяць весни не є надто активною.

Про це пише Agronews, передає Новини.LIVE.

Детальніше про ціни ріпак

Тонну ріпаку наразі продають за 25 600 — 25 900 гривень за тонну (з доставкою в порт). Ціни формуються під впливом коливань з доларом на валютному ринку.

Тим часом на сировинні ринки ще надходить підтримка від ринку нафти та нафтопродуктів, хоча війна на Близькому Сході все ще триває, тож учасники ринку усе частіше цікавляться біопаливом.

Ціни на ріпак в Україні

На внутрішньому ринку ріпак дорожчає з перших днів весни, свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land. Так, в період з 3 по 9 березня середня вартість тонни зросла з 22 849 до 22 883 гривень, а вже 10 березня ціна сягнула позначки у 23 330 гривень за тонну. Станом на 11 березня вартість залишається незмінною.

Раніше ми писали, що дорожчає експорт фуражної кукурудзи. Основна причина цьому: активний попит внутрішніх та експортно-орієнтованих компаній. Також розповідали, чому навесні ціни на соняшник втратили стабільність. Так, переробники знижують вартість насіння з 29 000 до 28 000 гривень.