Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на ріпак — що змінилося на ринку з настанням весни

Ціни на ріпак — що змінилося на ринку з настанням весни

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 06:30
Нові ціни на ріпак — скільки у березні коштує тонна
Поле з ріпаком і купюри в 200 і 500 гривень. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ціни на ріпак зберігають слабку динаміку підвищення на експортному ринку. Торгівля ріпаком у перший місяць весни не є надто активною.

Про це пише Agronews, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про ціни ріпак

Тонну ріпаку наразі продають за 25 600 — 25 900 гривень за тонну (з доставкою в порт). Ціни формуються під впливом коливань з доларом на валютному ринку.
Тим часом на сировинні ринки ще надходить підтримка від ринку нафти та нафтопродуктів, хоча війна на Близькому Сході все ще триває, тож учасники ринку усе частіше цікавляться біопаливом. 

Ціни на ріпак в Україні 

На внутрішньому ринку ріпак дорожчає з перших днів весни, свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land. Так, в період з 3 по 9 березня середня вартість тонни зросла з 22 849 до 22 883 гривень, а вже 10 березня ціна сягнула позначки у 23 330 гривень за тонну. Станом на 11 березня вартість залишається незмінною. 

Раніше ми писали, що дорожчає експорт фуражної кукурудзи. Основна причина цьому: активний попит внутрішніх та експортно-орієнтованих компаній. Також розповідали, чому навесні ціни на соняшник втратили стабільність. Так, переробники знижують вартість насіння з 29 000 до 28 000 гривень.

ціни в Україні зерно ціни ріпак зернові
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації