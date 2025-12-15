Відео
Ячмінь продаватимуть за новими цінами — коли чекати змін

Ячмінь продаватимуть за новими цінами — коли чекати змін

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 06:30
Ячмінь подорожчає через високий врожай — що буде з цінами в Україні
Збирання врожаю ячменю. Фото: УНІАН

Світове виробництво ячменю у 2025/2026 маркетинговому році може сягнути 152,94 мільйона тонн. Якщо прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA) збудеться, це може сильно похитнути ціни на зернову.

Про це йдеться у публікації Graintrade.

Читайте також:

Врожай ячменю

Очікується, що врожай ячменю буде більшим у всіх ключових гравцях на світовому агроринку, зокрема: 

  • в ЄС — зростання на 1 млн тонн до 56 млн тонн;
  • в Австралії — зростання на 0,5 млн тонн до 15,5 млн тонн;
  • у Канаді — зростання на 0,5 млн тонн до 9,73 млн тонн.

Щодо України то прогнози залишаються незмінні — врожай ячменю складе 5,9 млн тонн.

Ячмінь в Україні 

В Україні експортні ціни попиту на фуражний ячмінь з доставкою до портів Чорного моря падають. Так, впродовж тижня фіксувалося пониження від 200 до 600 грн за тонну. Через ці зміни ціни перебувають на рівні до 11 тис. грн за тонну. Ціни не втрималися через те, що трейдери покінчили з формуванням експортних партій.

Щодо експорту, то за перші дні грудня 2025 року Україна віддала за кордон 1,2 млн тонн ячменю. У листопаді рівень експорту склав 78,2 тис. тонн.

Основними покупцями українського ячменю в липні-листопаді є Китай (42% від усього експорту), Туреччина (20%) та Лівія (12%).

Раніше ми писали, чому експорт ріпаку може зрости до 500 євро за тонну. Перевезення культури за кордон наразі відбувається стабільно. Також ми розповідали, чому в Україні дорожчає пшениця

зерно експорт ціни ячмінь зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
