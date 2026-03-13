Ціни на зерно — скільки коштує тонна пшениці у березні

Людина тримає колоски пшениці й гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні на ринку пшениці за останній тиждень кардинальних змін не відбулося. Ціни тримають на рівні, через малу пропозицію зернової.

Про це пише видання Agronews, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ціни на фуражну і пшеницю 2 класу

Як зазначається, ціни попиту на пшеницю 2 класу та фуражну пшеницю коливалися від 9 600 до 10 800 гривень за тонну та 9 000 10 100 гривень за тонну. В портах ціни на зерно становили від 213 до 220 доларів за тонну.

"Підтримку цінам надають недостатньо активне надходження пропозицій зернової та досить активний попит більшості переробних підприємств", — йдеться у повідомленні.

Аграрії не поспішають реалізовувати свою продукцію, хоча частина з них продає пшеницю зі знижкою, щоб поповнити обігові кошти напередодні посівної кампанії.

Ціни на пшеницю 3 класу

Водночас пшениця 3 класу, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, продовжує додавати у ціні. Так, станом на 13 березня тонну зернової продають за 9 562 гривень — це на 149 гривень більше, ніж 4 березня.

Як стало відомо раніше, ріпак в Україні наразі реалізовується на експорт за ціною від 25 600 — 25 900 гривень за тонну. Однак темпи торгівлі дещо збавили оберти. Ще ми розповідали, що ціни попиту на фуражну кукурудзу є неоднорідними. Так, у південних регіонах цей показник сягає 10 300 гривень за тонну — на 100 гривень більше від показників минулого тижня.