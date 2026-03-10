Ціни зерно — як і чому подорожчала фуражна кукурудза

Кукурудза й гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На українському агроринку на початку другого тижня березня дорожчає фуражна кукурудза. Ціни, подекуди, зросли майже на 100 гривень.

Про це повідомляє АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Так, станом на 9 березня 2026 року ціни попиту на фуражну кукурудзу коливалися від 8 900 до 9 600 гривень за тонну. Однак у південному регіоні досягають 10 300 гривень за тонну — це на 100 гривень перевищує показники, які фіксувалися минулого тижня.

"Підтримку цінам надає активний попит внутрішніх та експортно-орієнтованих компаній, недостатньо активне надходження пропозицій зернової від аграріїв та відповідна динаміка на експортному напрямку", — йдеться у матеріалі.

Що буде далі

На експортному ринку, як зазначається у Telegram-каналі Spike Brokers, ціни на кукурудзу впали з 213 до 210 доларів. При цьому від жовтня Україна експортувала за кордоно понад 10 мільйонів тонн кукурудзи, а до завершення маркетингового року цей показник може зрости до 15 мільйонів тонн.

Однак для українського зерна залишається мало місця на європейському ринку, оскільки там більшає продукції з США та Бразилії. Очікується, що це змусить аграрії шукати нові ринки для збуту.

Раніше ми розповідали про нестабільні ціни на соняшник з початком березня. Так, переробники знижують вартість насіння з 29 000 до 28 000 гривень, тоді як на соняшниковий шрот падає попит. Також писали про подорожчання пшениці. Так, зерно 2 класу продається за 10 600 гривень за тонну.