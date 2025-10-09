Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Бойові дії в секторі Газа завершені — у ХАМАС виступили із заявою
Головна Фінанси Шахраї дісталися до Пакунка школяра — про що попередили у ПФУ

Шахраї дісталися до Пакунка школяра — про що попередили у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 20:58
Шахрайство з Пакунком школяра — яку схему придумали аферисти
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) заявив про поширення неправдивої інформації щодо отримання виплат за програмою Пакунок школяра. Її поширюють в інтернеті. 

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Реклама
Читайте також:

Що відбувається

Як розповіли у ПФУ, у месенджері Viber, зокрема в деяких батьківських чатах та групах освітніх закладів, користувачам пропонують відкрити посилання та заповнити анкету для отримання виплат. У держструктурі попереджують громадян про маніпуляцію, яка "спонукає довірливих користувачів перейти за посиланням, яке скеровує людину на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси". 

Реклама

"Щоб не стати жертвами аферистів, закликаємо користувачів соцмереж / месенджерів: у жодному разі не переходьте за подібними посиланнями. Користуйтесь інформацією лише з перевірених джерел", — підкреслили у Пенсійному фонді. 

Що таке "Пакунок школяра" 

Це державна програма, появу якої ініціював президент Володимир Зеленський. Вона дозволяє родинам отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень на кожного першокласника. 

Реклама

Ці гроші можна витратити під час підготовки дитини до школи. Батьки можуть купити важливі  для навчання — канцелярське приладдя, одяг і взуття.

Виплату надають батькам або законним представникам дітей, які у 2025–2026 навчальному році підуть до першого класу на підконтрольній українській владі території. 

Раніше ми розповідали, що виплату у 5 тис. гривень можна оформити через ''Дію''. Відомо, що для цього потрібно. Дізнавайтесь також, які зміни відбулися з Пакунком школяра з 1 жовтня 2025 року.

виплати гроші шахрайство Пенсійний Фонд пакунок школяра
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації