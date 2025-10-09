Шахрайство з Пакунком школяра — яку схему придумали аферисти

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) заявив про поширення неправдивої інформації щодо отримання виплат за програмою Пакунок школяра. Її поширюють в інтернеті.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Що відбувається

Як розповіли у ПФУ, у месенджері Viber, зокрема в деяких батьківських чатах та групах освітніх закладів, користувачам пропонують відкрити посилання та заповнити анкету для отримання виплат. У держструктурі попереджують громадян про маніпуляцію, яка "спонукає довірливих користувачів перейти за посиланням, яке скеровує людину на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси".

"Щоб не стати жертвами аферистів, закликаємо користувачів соцмереж / месенджерів: у жодному разі не переходьте за подібними посиланнями. Користуйтесь інформацією лише з перевірених джерел", — підкреслили у Пенсійному фонді.

Що таке "Пакунок школяра"

Це державна програма, появу якої ініціював президент Володимир Зеленський. Вона дозволяє родинам отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень на кожного першокласника.

Ці гроші можна витратити під час підготовки дитини до школи. Батьки можуть купити важливі для навчання — канцелярське приладдя, одяг і взуття.

Виплату надають батькам або законним представникам дітей, які у 2025–2026 навчальному році підуть до першого класу на підконтрольній українській владі території.

Раніше ми розповідали, що виплату у 5 тис. гривень можна оформити через ''Дію''. Відомо, що для цього потрібно. Дізнавайтесь також, які зміни відбулися з Пакунком школяра з 1 жовтня 2025 року.