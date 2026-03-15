Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Україні поширюють фейк про виплату 11 900 грн від ООН та Укренерго

В Україні поширюють фейк про виплату 11 900 грн від ООН та Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 11:34
В Україні поширюють фейк про виплату 11 900 грн від ООН та Укренерго
Жінка з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Українців попереджають про повернення шахрайської схеми у месенджерах, де людям пропонують оформити неіснуючі виплати. Грошову допомогу нібито виплачують ООН та Укренерго. Сума фінансової компенсації, як випливає з поширених повідомлень, майже 12 000 гривень. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Новини.LIVE.

Реклама
Фейкові виплати від ООН та Укренерго

Від зловмисників надходять повідомлення, у яких користувачів закликають "отримати":

  • у 8 800 гривень від ООН — як допомогу під час війни;
  • у 3 100 грн від Укренерго.

Щоб оформити заявку, потрібно відкрити посилання, яке веде на сторонній ресурс. Центр протидії дезінформації наголошує — це фішинг.

"Жодна міжнародна організація чи Укренерго не проводять подібних виплат через неофіційні сайти", — зазначається у повідомленні. 

Насправді у шахраїв одна мета — викрасти персональні дані, щоб отримати доступ до банківських рахунків українців.

Як українцям отримати грошову допомогу від ООН

Щоб отримати виплати від УВКБ ООН, громадяни звертаються до пункту збору даних. Організація відкрила їх у багатьох українських містах, серед яких Київ, Чернігів, Суми, Полтава, Кременчук, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Харковів, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. З собою потрібно мати: 

  • документ, що посвідчує особу;
  • податковий номер;
  • свідоцтва про народження дітей (за наявності);
  • міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника;
  • будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Також заявники надають свій особистий номер телефону.

Як повідомлялося раніше, шахраї почали прикриватися Червоним Хрестом та оголошують про виплати від імені міжнародної організації. Громадян вже попередили, що інформація про надання фіндопомоги у 6 800 гривень не відповідає дійсності. Ще ми писали, хто з ВПО отримають від 5 000 до 15 000 гривень фінансової допомоги. Ці виплати надаються раз на рік. 

фінансова допомога грошові перекази війна в Україні соціальна допомога грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації