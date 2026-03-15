В Україні поширюють фейк про виплату 11 900 грн від ООН та Укренерго

Жінка з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Українців попереджають про повернення шахрайської схеми у месенджерах, де людям пропонують оформити неіснуючі виплати. Грошову допомогу нібито виплачують ООН та Укренерго. Сума фінансової компенсації, як випливає з поширених повідомлень, майже 12 000 гривень.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Новини.LIVE.

Фейкові виплати від ООН та Укренерго

Від зловмисників надходять повідомлення, у яких користувачів закликають "отримати":

у 8 800 гривень від ООН — як допомогу під час війни;

у 3 100 грн від Укренерго.

Щоб оформити заявку, потрібно відкрити посилання, яке веде на сторонній ресурс. Центр протидії дезінформації наголошує — це фішинг.

"Жодна міжнародна організація чи Укренерго не проводять подібних виплат через неофіційні сайти", — зазначається у повідомленні.

Насправді у шахраїв одна мета — викрасти персональні дані, щоб отримати доступ до банківських рахунків українців.

Як українцям отримати грошову допомогу від ООН

Щоб отримати виплати від УВКБ ООН, громадяни звертаються до пункту збору даних. Організація відкрила їх у багатьох українських містах, серед яких Київ, Чернігів, Суми, Полтава, Кременчук, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Харковів, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. З собою потрібно мати:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Також заявники надають свій особистий номер телефону.

Як повідомлялося раніше, шахраї почали прикриватися Червоним Хрестом та оголошують про виплати від імені міжнародної організації. Громадян вже попередили, що інформація про надання фіндопомоги у 6 800 гривень не відповідає дійсності. Ще ми писали, хто з ВПО отримають від 5 000 до 15 000 гривень фінансової допомоги. Ці виплати надаються раз на рік.