Гроші за відключення світла: в Укренерго пояснили нову шахрайську вигадку

За грошима українців знову полюють шахраї. Так, аферисти вчергове намагаються переконати громадян, що їм належить грошова компенсація від Укренерго за тривалі періоди без електроенергії. Варіації можуть бути різні: виплати спільно з Ощадбанком, ООН або Червоним Хрестом.

Про це повідомляє компанія Укренерго у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

В компанії зауважують, що є лише оператором системи передачі, тобто не постачають струм напряму споживачам. Тож жодних компенсацій Укренерго надавати не може.

"Мета цих фейкових повідомлень — викрадення персональних даних, зокрема, банківської інформації", — йдеться у повідомленні.

Як шахраї виманюють гроші в українців

Шахрайська схема є такою:

користувач отримує посилання на підроблений сайт, стилізований під Ощадбанк або іншу установу чи організацію;

йому пропонується вказати свій номер банківської картки, термін дії й навіть CVV-код.

Та коли хтось із довірливих громадян виконує ці вказівки та діляться даними, шахраї отримують доступ до їхніх рахунків, списують кошти й зникають.

В Ощадбанку натомість, попередили клієнтів, що банк не здійснює жодних виплат через сторонні посилання в соцмережах. Тож громадян закликали не поширювати свої банківські данні на сторонніх ресурсах. А якщо вже зробили це — заблоквати картку через контакт-центр Ощадбанку або у застосунку "Мобільний Ощад".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку попросили українців у жодному разі не переходити за посиланням для уточнення інформації, яке невідомі надсилають у приватних повідомленнях. Причина — це одна із нових шахрайських схем, коли громадян сповіщають про нібито авершення дії SIM-картки.

Раніше ми писали про найпоширенішу схему, до якої вдаються шахраї, щоб видурити гроші в українців. Йдеться про фейкові інтернет-магазини, на які можна натрапити у соціальних мережах. Також розповідали, як шахраї прикриваються НБУ. Українцям пояснили, як розпізнати обман.

Часті питання

Чи можуть шахраї в Україні зняти гроші з картки ПриватБанку?

Якщо дізнаються про ваші ПІН-коди, паролі та іншу персональну інформацію. Для цього вони можуть видати себе, наприклад, за співробітника банку. Перевірити, чи дійсно вам телефонують з ПриватБанку, можна у додатку Приват24.

Що робити, якщо аферисти зняли гроші з картки?

Потрібно одразу звернутися до правоохоронців, написати заяву, а потім повідомити про інцидент банк. Фінустанова розслідує цю ситуацію та вирішить, чи підлягає ваш випадок відшкодуванню. Якщо клієнт не порушив жодних правил — гроші йому мають повернути.