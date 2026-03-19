Гроші за відключення світла: в Укренерго пояснили нову шахрайську вигадку

Дата публікації: 19 березня 2026 15:39
Дівчина тримає смартфон в одній руці. Фото: Unsplash

За грошима українців знову полюють шахраї. Так, аферисти вчергове намагаються переконати громадян, що їм належить грошова компенсація від Укренерго за тривалі періоди без електроенергії. Варіації можуть бути різні: виплати спільно з Ощадбанком, ООН або Червоним Хрестом.

Про це повідомляє компанія Укренерго у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

Детальніше про фейк із компенсацією від Укренерго

В компанії зауважують, що є лише оператором системи передачі, тобто не постачають струм напряму споживачам. Тож жодних компенсацій Укренерго надавати не може.

"Мета цих фейкових повідомлень — викрадення персональних даних, зокрема, банківської інформації", — йдеться у повідомленні. 

Як шахраї виманюють гроші в українців

Шахрайська схема є такою:

  • користувач отримує посилання на підроблений сайт, стилізований під Ощадбанк або іншу установу чи організацію;
  • йому пропонується вказати свій номер банківської картки, термін дії й навіть CVV-код. 

Та коли хтось із довірливих громадян виконує ці вказівки та діляться даними, шахраї отримують доступ до їхніх рахунків, списують кошти й зникають. 

В Ощадбанку натомість, попередили клієнтів, що банк не здійснює жодних виплат через сторонні посилання в соцмережах. Тож громадян закликали не поширювати свої банківські данні на сторонніх ресурсах. А якщо вже зробили це —  заблоквати картку через контакт-центр Ощадбанку або у застосунку "Мобільний Ощад".

Що ще варто знати 

Нагадаємо, в Ощадбанку попросили українців у жодному разі не переходити за посиланням для уточнення інформації, яке невідомі надсилають у приватних повідомленнях. Причина — це одна із нових шахрайських схем, коли громадян сповіщають про нібито авершення дії SIM-картки. 

Раніше ми писали про найпоширенішу схему, до якої вдаються шахраї, щоб видурити гроші в українців. Йдеться про фейкові інтернет-магазини, на які можна натрапити у соціальних мережах. Також розповідали, як шахраї прикриваються НБУ. Українцям пояснили, як розпізнати обман. 

Часті питання

Чи можуть шахраї в Україні зняти гроші з картки ПриватБанку?

Якщо дізнаються про ваші ПІН-коди, паролі та іншу персональну інформацію. Для цього вони можуть видати себе, наприклад, за співробітника банку. Перевірити, чи дійсно вам телефонують з ПриватБанку, можна у додатку Приват24. 

Що робити, якщо аферисти зняли гроші з картки?

Потрібно одразу звернутися до правоохоронців, написати заяву, а потім повідомити про інцидент банк. Фінустанова розслідує цю ситуацію та вирішить, чи підлягає ваш випадок відшкодуванню. Якщо клієнт не порушив жодних правил — гроші йому мають повернути.

Ощадбанк шахрайство Укренерго компенсація відключення світла шахраї
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
