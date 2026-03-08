Фейкові магазини у соціальних мережах — про що попередили українців

Чоловік тримає в руках телефон. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Фейкові магазини у соціальних мережах — це одна із найпоширеніших шахрайських схем в Україні. Аферисти публікують чужий контент, щоб зацікавити користувачів, купує товар, а продавець потім зникає.

У Міністерстві внутрішніх справ у своєму Telegram-каналі пояснили, як українцям розпізнати онлайн-аферистів, передає Новини.LIVE.

Детальніше про фейкові онлайн-магазини

Ознаки, які мають насторожити:

продавець вимагає тільки попередю оплату: наполегливо просить повністю або частково скинути гроші за товар на картку фізособи;

сумнівний акаунт: створений нещодавно, закриті коментарі, відсутні умови повернення грошей та контактної інформації;

сторонні посилання: шахраї надсилають їх для "оформлення безпечної угоди", що часто є фішингом;

занадто привабливі пропозиції: це великі знижки і ціна, що суттєво нижча за ринкову.

Що радять в МВС

Правоохоронці кажуть, що потрібно обов’язково перевіряти профіль продавця перед тим, як вирішите робити покупку. Також треба завжди обирати післяплату та в жодному разі не ділитися реквізитами своєї картки на сторонніх сайтах із повідомлень.

Як повідомлялося раніше, шахраї почали пропонувати українцям пройти онлайн-опитування за грошову винагороду. Так аферисти намагаються втертися у довіру та отримати конфінденційну інформацію від людей. Ще ми розповідали, що аферисти поширюють фейкову інформацію про нібито грошові виплати від Червоного Хреста. Українцям пояснили, як уникнути обману.