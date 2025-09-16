Відео
Головна Фінанси Фейкова грошова допомога — українцям зробили попередження

Фейкова грошова допомога — українцям зробили попередження

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 13:00
Нова хвиля фейкових виплат — українців попередили про шахрайські схеми
Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації попередили українців про шахрайські схеми щодо нібито надання виплат від міжнародних фондів. Там дали рекомендації, як розпізнати фінансову пастку та захисти власні дані.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держспецзв'язку.

Читайте також:

Як працюють шахрайські схеми

Як пояснюють у відомстві, шахраї відправляють новини про нібито грошову допомогу від міжнародних організацій у соціальних мережах та месенджерах, де міститься посилання на шахрайську сторінку. Як правило, вона передає стиль міжнародної організації та логотип Системи BankID Національного банку України (НБУ).

На таких сторінках розміщують вичерпну інформацію про виплати і те, як пройти ідентифікацію. Після цього просять перейти на сторінку, замасковану під вхід в особистий кабінет інтернет-банкінгу. Громадян змушують ввести таку персональну інформацію:

  • логін/пароль особистого кабінету;
  • номер/термін дії платіжної картки;
  • CVV-код карти;
  • PIN-код карти;
  • номер мобільного.

Завдяки отриманим даним шахраї підключають інтернет-банкінг таких громадян до свого пристрою і знімають гроші з рахунку.

шахраї
Ілюстрація. Джерело: Держспецзв'язку

Рекомендації, як захиститися від шахраїв

У Державній службі спецзв'язку та захисту інформації дали рекомендації українцям, як захиститися від таких шахрайських схем.

Необхідно дотримуватися таких порад в цілях безпеки власних даних та коштів:

  • не переходити за сумнівними посиланнями, а шукати інформацію щодо грошової допомоги на офіційних сайтах;
  • не вводити логін і пароль до інтернет-банкінгу, адже жодна організація цього не просить. Саме прохання надати PIN-код і CVV-код є ознакою афери.

Раніше ми писали, що восени у трьох областях доступна грантова програма для селян, що передбачає надання 41 тис. грн. На виплати зможуть розраховувати вразливі домогосподарства. 

Також ми розповідали, що в низці прифронтових громад можна отримати фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Виплати розраховані на тримісячний період у розмірі 10,8 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші грошова допомога шахраї
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
