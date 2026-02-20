Виплати у 3 тис. доларів — кому і де можна отримати грантову допомогу у лютому

Грошова допомога у 3 тис. доларів — хто і де може подати заявку
У лютому 2026 року Український Червоний Хрест відкрив реєстрацію для участі у грантовій програмі в одній з прифронтових областей. Тим, хто має бізнес-ідеї, прагнуть відновити чи розширити власну справу, нададуть понад 3 тис. доларів.
Про особливості надання грантів розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.
Умови надання грантової допомоги для українців
Як зазначається, реалізує грантову програму на започаткування, відновлення або розвитку мікробізнесу у продовольчому секторі Український Червоний Хрест за підтримки Французького Червоного Хреста протягом лютого-травня 2026 року.
Долучитися до неї зможуть мешканці Богодухівської громади Харківської області. А саме:
- Фізособи або фізособи-підприємці (ФОП);
- Є мотивація та реальні можливості ведення бізнесу;
- Проживання та ведення діяльності зосереджене у Богодухівській громаді;
- Відсутня аналогічна допомога від інших організацій у розмірі понад 1 тис. доларів протягом останнього року;
- Здатні розробити, подати бізнес-план, пройти обов’язкове навчання.
Також важливо, щоб домогосподарство належало до вразливих категорій:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- домогосподарства із самотнім опікуном дитини;
- родини, де є від двох дітей до 18 років;
- домогосподарства з людьми з інвалідністю;
- родини, де є люди похилого віку старші 65 років;
- самотні жінки;
- домогосподарства, де є ветерани, учасники бойових дій, поранені, зниклі безвісти, загиблі внаслідок війни.
Розмір допомоги та як зареєструватися у програмі
Український Червоний Хрест обіцяє надати грант у розмірі 145,39 тис. грн (понад 3,3 тис. доларів).
"Кількість грантів обмежена. Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Грант можна використати виключно для мікробізнесу, пов’язаного з продовольчим сектором, згідно з вашим бізнес-планом", — йдеться у повідомленні.
Заявку на реєстрацію для участі в програмі можна подати онлайн до 22 лютого 2026 року.
Уточнити деталі можна на гарячій лінії для зворотного зв'язку:
- Український Червоний Хрест: 0 800 332 656;
- Харківської обласної організації УЧХ: 0 800 332 402.
Що ще варто знати українцям на Харківщині
Наприкінці зими також доступна грантова допомога у Харківській області у розмірі від 778 доларів (33,6 тис. грн) до 2895 доларів (125 тис. грн). Проєкт поширюється на такі населені пункти у Барвінківській громаді:
- с. Іванівка;
- с. Дмитрівка;
- с. Мар’ївка;
- с. Червона Балка.
Новий проєкт FARM втілює у лютому 2026 року благодійна організація "Caritas-Spes Ukraine". Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити спеціальну форму.
Раніше ми розповідали, що 21 лютого Естонська рада у справах біженців прийматиме заявки на програму грошової допомоги. Кошти передбачені для жителів важкодоступних територій чотирьох регіонів.
Також повідомлялося, що у лютому УВКБ ООН знову реєструє громадян у програмі фінпідтримки у Сумах. Йдеться про надання виплати у 10,8 тис. грн.
