Виплати у 3 тис. доларів — кому і де можна отримати грантову допомогу у лютому

У лютому 2026 року Український Червоний Хрест відкрив реєстрацію для участі у грантовій програмі в одній з прифронтових областей. Тим, хто має бізнес-ідеї, прагнуть відновити чи розширити власну справу, нададуть понад 3 тис. доларів.

Про особливості надання грантів розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

Умови надання грантової допомоги для українців

Як зазначається, реалізує грантову програму на започаткування, відновлення або розвитку мікробізнесу у продовольчому секторі Український Червоний Хрест за підтримки Французького Червоного Хреста протягом лютого-травня 2026 року.

Долучитися до неї зможуть мешканці Богодухівської громади Харківської області. А саме:

Фізособи або фізособи-підприємці (ФОП); Є мотивація та реальні можливості ведення бізнесу; Проживання та ведення діяльності зосереджене у Богодухівській громаді; Відсутня аналогічна допомога від інших організацій у розмірі понад 1 тис. доларів протягом останнього року; Здатні розробити, подати бізнес-план, пройти обов’язкове навчання.

Також важливо, щоб домогосподарство належало до вразливих категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

домогосподарства із самотнім опікуном дитини;

родини, де є від двох дітей до 18 років;

домогосподарства з людьми з інвалідністю;

родини, де є люди похилого віку старші 65 років;

самотні жінки;

домогосподарства, де є ветерани, учасники бойових дій, поранені, зниклі безвісти, загиблі внаслідок війни.

Розмір допомоги та як зареєструватися у програмі

Український Червоний Хрест обіцяє надати грант у розмірі 145,39 тис. грн (понад 3,3 тис. доларів).

"Кількість грантів обмежена. Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Грант можна використати виключно для мікробізнесу, пов’язаного з продовольчим сектором, згідно з вашим бізнес-планом", — йдеться у повідомленні.

Заявку на реєстрацію для участі в програмі можна подати онлайн до 22 лютого 2026 року.

Уточнити деталі можна на гарячій лінії для зворотного зв'язку:

Український Червоний Хрест: 0 800 332 656;

Харківської обласної організації УЧХ: 0 800 332 402.

Що ще варто знати українцям на Харківщині

Наприкінці зими також доступна грантова допомога у Харківській області у розмірі від 778 доларів (33,6 тис. грн) до 2895 доларів (125 тис. грн). Проєкт поширюється на такі населені пункти у Барвінківській громаді:

с. Іванівка;

с. Дмитрівка;

с. Мар’ївка;

с. Червона Балка.

Новий проєкт FARM втілює у лютому 2026 року благодійна організація "Caritas-Spes Ukraine". Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити спеціальну форму.

