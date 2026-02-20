Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога у 3 тис. доларів — хто і де може подати заявку

Грошова допомога у 3 тис. доларів — хто і де може подати заявку

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 11:00
Виплати у 3 тис. доларів — кому і де можна отримати грантову допомогу у лютому
Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У лютому 2026 року Український Червоний Хрест відкрив реєстрацію для участі у грантовій програмі в одній з прифронтових областей. Тим, хто має бізнес-ідеї, прагнуть відновити чи розширити власну справу, нададуть понад 3 тис. доларів.

Про особливості надання грантів розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

Реклама
Читайте також:

Умови надання грантової допомоги для українців

Як зазначається, реалізує грантову програму на започаткування, відновлення або розвитку мікробізнесу у продовольчому секторі Український Червоний Хрест за підтримки Французького Червоного Хреста протягом лютого-травня 2026 року.

Долучитися до неї зможуть мешканці Богодухівської громади Харківської області. А саме:

  1. Фізособи або фізособи-підприємці (ФОП);
  2. Є мотивація та реальні можливості ведення бізнесу;
  3. Проживання та ведення діяльності зосереджене у Богодухівській громаді;
  4. Відсутня аналогічна допомога від інших організацій у розмірі понад 1 тис. доларів протягом останнього року;
  5. Здатні розробити, подати бізнес-план, пройти обов’язкове навчання.

Також важливо, щоб домогосподарство належало до вразливих категорій:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • домогосподарства із самотнім опікуном дитини; 
  • родини, де є від двох дітей до 18 років; 
  • домогосподарства з людьми з інвалідністю; 
  • родини, де є люди похилого віку старші 65 років;
  • самотні жінки;
  • домогосподарства, де є ветерани, учасники бойових дій, поранені, зниклі безвісти, загиблі внаслідок війни.

Розмір допомоги та як зареєструватися у програмі 

Український Червоний Хрест обіцяє надати грант у розмірі 145,39 тис. грн (понад 3,3 тис. доларів).

"Кількість грантів обмежена. Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Грант можна використати виключно для мікробізнесу, пов’язаного з продовольчим сектором, згідно з вашим бізнес-планом", — йдеться у повідомленні.

Заявку на реєстрацію для участі в програмі можна подати онлайн до 22 лютого 2026 року.

Уточнити деталі можна на гарячій лінії для зворотного зв'язку:

  • Український Червоний Хрест: 0 800 332 656;
  • Харківської обласної організації УЧХ: 0 800 332 402.

Що ще варто знати українцям на Харківщині

Наприкінці зими також доступна грантова допомога у Харківській області у розмірі від 778 доларів (33,6 тис. грн) до 2895 доларів (125 тис. грн). Проєкт поширюється на такі населені пункти у Барвінківській громаді: 

  • с. Іванівка;
  • с. Дмитрівка; 
  • с. Мар’ївка;
  • с. Червона Балка.

Новий проєкт FARM втілює у лютому 2026 року благодійна організація "Caritas-Spes Ukraine". Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити спеціальну форму. 

Раніше ми розповідали, що 21 лютого Естонська рада у справах біженців прийматиме заявки на програму грошової допомоги. Кошти передбачені для жителів важкодоступних територій чотирьох регіонів.  

Також повідомлялося, що у лютому УВКБ ООН знову реєструє громадян у програмі фінпідтримки у Сумах. Йдеться про надання виплати у 10,8 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації