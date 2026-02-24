Відео
Ціни на зернові в Україні — як і чому змінилася вартість основних культур

Ціни на зернові в Україні — як і чому змінилася вартість основних культур

Дата публікації: 24 лютого 2026 06:30
Пшениця й кукурудза — за якими цінами зараз продається продукція за кордон
Кукурудза й пшениця. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Ринок зернових продовжує переживати трансформацію напередодні весни. Так, ціни на кукурудзу знижуються після періоду зростання, тоді як вартість пшениці на глобальних біржах сягнула семимісячних максимумів.

Про це йдеться у Telegram-каналі Spike Brokers.

Ціни на кукурудзу

На ситуацію з кукурудзою у світі впливає зростаюча конкуренція. Так, американська продукція  втрачає переваги через зниження цін в Аргентині. До  того ж прогнозується, що площі під кукурудзою скоротяться з 95 мільйонів акрів до 94 мільйонів акрів у 2026 році. 

В Україні експортні ціни на кукурудзу знизился до 212 доларів за тонну. Це на 4 долари менше за максимальні показники останніх двох тижнів. До того ж експорт української кукурудзи залишається зосередженим на обмеженій кількості ринків. Так, основним покупцем є Туреччина, яка імпортувала 733 000 тонн кукурудзи —  це майже 38% від усього експорту.

Ціни на пшеницю

В Україні продовольча пшениця подорожчала до 216 доларів за тонну, а фуражна наразі коштує 210 доларів за тонну. При цьому через труднощі зі збутом загальний експорт пшениці в сезоні 2025/26 може впасти до 11 млн тонн.

Раніше ми розповідали, чого очікувати від цін на пшеницю у березні 2026 року. Наразі на українському ринку існує дисбаланс між попитом та пропозицією. Ще писали, що експортні закупівельні ціни на українську продовольчу пшеницю підвищилися до 10 650 гривень за тонну. Натомість тонна фуражної пшениці дешевшає.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
