Відео

Головна Фінанси Чому ЄС потрібне українське зерно — експерт назвав причину

Чому ЄС потрібне українське зерно — експерт назвав причину

Дата публікації: 23 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 06:49
Експорт українського зерна — скільки отримали країни Європи
Пшениця. Фото: УНІАН

Україна та Європейський Союз продовжили дію торгового безвізу, однак тепер умови торгівлі для українських аграріїв стали дещо жорсткішими. Особливо це стосується постачань зерна. 

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Читайте також:

Скільки зерна експортували в Євросоюз

За словами Дениса Марчука, торік в країни ЄС експортувалося понад 4 млн тонн українського зерна, однак у 2025 маркетинговому році, за новими умовами, можна буде експортувати від 1,3 млн до 1,5 млн тонн. 

"Тому, якщо говорити про подальший розвиток експортних напрямків, Україна зосереджуватиметься додатково на ринках Азії, Африки та Близького Сходу — це наші традиційні партнери", — розповів він.

При цьому за кордоном зацікавлені у поставках української продукції. Основна причина цьому — дефіцит якісного продовольчого зерна. 

"Попри війну, яка триває вже четвертий рік, інтерес до української продукції у світі не зменшується", — підкреслив Денис Марчук. 

Він додав, що завдяки торгівельному безвізу, з 2022 року український експорт зростав послідовно й стабільно.

Що ще варто знати 

Врожай пшениці в Україні у 2025 році очікується на рівні 54 млн тонн. Це, як пояснював раніше голова Союзу українського селянства Іван Томич, суттєво менше від торішніх показників. 

До зниження врожайності, за словами експерта, призвела нестійка погода навесні, а також повномасштабна війна з РФ. 

"Все це призвело до суттєвих втрат частини врожаю", — зазначив Іван Томич. До того ж для аграріїв з України зросли витрати на добрива, пальне та логістику.

Раніше ми розповідали, що в Україні у жовтні знижуються ціни на ріпак. Експерти пояснили, у чому причина. Дізнавайтесь також, що змінилося на ринку кукурудзи восени

Європейський союз Україна зерно експорт зерна експорт зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
