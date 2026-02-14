Податки для ФОПів — як у МВФ пом'якшили умови кредитної програми для України

Людина розраховується карткою. Фото: Unsplash

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув свої умови до України для надання нового кредиту у розмірі 8,1 млрд доларів. В організації, зокрема, відтермінували вимоги щодо ПДВ для ФОПів та ще низку нововведень.

Як повідомляє видання РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами, передає Новини.LIVE.

Детальніше про зміни МВФ для України

За словами Юлії Свириденко, наразі ніяких prior actions (попередніх вимог) для отримання програми немає.

"Очікуємо, що на наступне засідання ради директорів МВФ наприкінці лютого буде винесене питання України", — розповіла очільниця уряду.

Журналісти називають рішення МВФ безпрецендентим, оскільки за усю історію співпраці з Україною prior actions ще ніколи не переносилися в статус структурних маяків. Зараз у Міжнародному валютному фонді зупинилися на чотирьох вимогах, які треба буде виконати вже після затвердження кредитної програми.

При цьому були відтерміновані вимоги щодо:

ПДВ для ФОПів;

мит на посилки;

податку для цифрових-платформ;

військового збору.

Умови змінилися після того, як Київ відвідала керівниця МВФ Крісталіна Георгієва у січні 2026 року. За словами прем'єр-міністерки України, політика МВФ стала м'якішою через обстріли росіянами української енергетики.

"Ситуація зараз значно змінилася порівняно з тією, яка була в листопаді, коли ми працювали з місією МВФ над складанням програми", — сказала Свириденко.

Журналісти з посиланням на знайомі з переговорним процесом джерела пишуть, що на зміни позиції МВФ вплинуло побачене головою Фонду Крісталіною Георгієвою під час візиту до української столиці.

Як зазначила Юлія Свириденко, першу виплату МВФ може здійснити вже найближчим часому. Йдеться про суму у 1,5 млрд доларів.

ПДВ для ФОПів

Всі податкові та митні зміни, що отримують статус структурних маяків все ж треба виконати до наступного перегляду програми МВФ. За словами Юлії Свириденко, вони будуть у великому законопроєкті, за який голосуватимуть у березні 2026 року.

Щодо ПДВ для ФОПів, то існує домовленість, що стеля для його застосування зросте з 1 до 4 мільйонів гривень. Це означає, що зміни відбудуться для 257 000 представників українського бізнесу замість попередніх 660 000.

Точні терміни впровадження податку наразі невідомо, але Юлія Свириденко вважає, що він можу з'явитися у 2028 році або вже після того, як Україна стане повноправним членом Європейського Союзу.

