Товарообіг України — чому імпорт переважає над експортом та що це означає для економіки

Вантажівка з товаром у пункті пропуску на кордоні. Фото: УНІАН

Товарообіг України за 12 місяців 2025 року склав 125,1 млрд доларів. При цьому, за даними Державної митної служби, імпортували товарів на суму 84,8 млрд доларів, а експортували — на 40,3 млрд доларів.

Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус розповів в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що означають ці цифри для економіки України.

Чому імпорт переважає над експортом

Згідно зі звітом ДМС, Україна торік імпортувала більш ніж вдвічі більше товарів, ніж експортувала. Іван Ус пояснив, що така тенденція не пов'язана з війною і є сталою. З моменту відновлення Незалежності імпорт завжди перевищував експорт, за виключенням буквально одного-двох років.

Товарообіг України. Графіка: ДМС

Водночас експерт зазначив, що раніше експорт послуг компенсувала торгівля товарами. Зараз ситуація дещо гірша у сфері послуг, і тому сальдо у нас постійно зростає. Ба більше — у нас був рекорд минулого року негативного показника сальдо, і в цьому році, вважає Ус, він буде значно перевищений.

Причина такої тенденції в тому, що держава дійсно купує багато зовнішніх товарів.

"Плюс, не забуваймо, що зовнішня допомога вона проходить в країну, і вона витрачається на закупівлю важливих для нашої економіки товарів, і тому ми маємо цей негативний показник", — пояснив економіст.

Як торговельний дефіцит впливає на економіку України

В умовах, коли імпорт переважає над експортом, країна втрачає більше валюти, ніж заробляє, що безумовно впливає на національну грошову одиницю.

Тож те, що гривня з початку 2026 року почала стрімко дешевшати, теж є наслідком рекордного від'ємного сальдо. В такій ситуації Нацбанк змушений йти на зниження курсу національної валюти.

"Тому що вважається завжди, що коли у вас міцна валюта, це невигідно вашим експортерам. Коли у вас слабка валюта, це вигідно вашим експортерам. І навпаки, це не дуже вигідно імпортерам, тим, що завозять продукцію, тому що фактично це робить її дорожчою, а отже вона втрачає конкурентоспроможність", — говорить Ус.

Про що говорить структура імпорту

У загальних обсягах ввезених у 2025 році товарів склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — 34,1 млрд дол.;

продукція хімічної промисловості — 12,5 млрд дол.;

паливно-енергетичні товари — 10,5 млрд дол.

Те, що в структурі імпорту переважають транспорт та устаткування, насамперед пов'язано з війною, вважає експерт.

Наприклад, Україна купує дуже багато безпілотників у Китаю, і у 2025 році їх імпорт суттєво зріс. Теж саме стосується автівок і багатьох інших товарів тієї ж машинобудівної галузі як механічної, так і електронної.

"Тому що ця потреба і ця нестача, яка сформувалась в країні, компенсується саме за рахунок імпорту. І це призводить до зростання показника негативного сальдо. Тобто ми більше витрачаємо, отже сальдо стає формально гіршим для країни", — зазначив Іван Ус.

Як імпорт впливає на споживчі ціни

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-грудні 2025 року склало 0,52 дол./кг. Експерт пояснив, що кожного разу, коли імпортери платять будь-які податки, будь-то мито чи інші збори за ввезення продукції, вони їх зазвичай перекладають на покупців. Тобто це призводить до зростання цін.

"Якщо люди все одно потребують цієї продукції, як би ціна на неї не зростала, вони її купують. Якщо, наприклад, є товари, які реально не виробляє українська економіка, їх можна лише імпортувати. І, відповідно, якщо імпортер підвищує ціну, то немає іншого варіанту, як платити ці гроші", — зазначив він.

Ус додав, якщо держава перекладає ці податки на споживачів, ціни зростають, тобто відбувається чергова інфляція, що безумовно впливає на економіку в цілому.

Про що говорить структура експорту

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — 22,5 млрд дол.;

метали та вироби з них — 4,7 млрд дол.;

машини, устаткування та транспорт — 3,6 млрд.

На думку експерта, той факт, що Україна продає те, що постійно вживається, тобто їжу, з одного боку є плюсом. Водночас додана вартість нашої продукції доволі низька. Тобто ми більше фізично продаємо товарів, але менше отримуємо з цих грошей.

В структурі експорту продовольчі товари та сільськогосподарська продукція складають 55%, тоді як, наприклад, товари машинобудівної галузі, які мають більшу додану вартість — лише 9%.

"Тобто ми розуміємо, що тут Україна, м'яко кажучи, поступається конкурентам, і в цьому і є системна проблема української економіки", — наголосив економіст.

Чому саме Китай є головним партнером України з імпорту

Китай імпортував до України найбільше товарів — на 19,2 млрд доларів. Проте така тенденція є загальносвітовою. Китай — це основний постачальник товарів не лише до України, але й до ЄС та США.

"Фактично світова економіка так побудувалась, що багато хто вирішив, що Китай буде, так би мовити, основною фабрикою у світі. Тобто, Китай виробляє продукцію, і, відповідно, це впливає, це дозволяє країнам закривати свої потреби й не витрачатися на виробництво", — пояснив Ус.

В Україні за три квартали минулого року негативне сальто товарообігу складало 11,9 млрд доларів. Тобто, зазначив експерт, це є перевищенням китайського експорту над китайським імпортом. Зокрема наша держава лише на безпілотники витратила 1,17 млрд доларів — майже на 30% більше, ніж за весь 2024 рік.

"Це потреба оборонної сфери, але і не оборонні ті ж автівки, багато різних гаджетів, Це все переважно робиться в Китаї. І ось в цьому ризик, що Китай стає невіднятною частиною нашого життя", — наголосив Ус.

ЄС, своєю чергою, залежний від Китаю в контексті енергетичного імпорту, а також багатьох інших в тому числі технологічних моментів, без яких не відбуватиметься виробництво затребуваних товарів.

Модель, яка сформувалася, додав економіст, дає Китаю важелі впливу на усіх. І це великий ризик, коли фактично весь світ опиняється в економічній залежності й дає можливість Китаю диктувати, що й кому робити.

Для України, яка перебуває в стані повномасштабної війни, такий стан речей є також ризикованим. Адже Китай є країною, яка притримується так званого проросійського нейтралітету. Тож, на думку експерта, не виключено, що в разі активної участі Китаю у завершенні війни Росії проти України його пропозиції будуть мати проросійський характер.

