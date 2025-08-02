Українське зерно за кордоном — як у 2025 році продають продукцію іншим країнам

Україна продає менше агропродукції — хто купує у 2025 році
В період із січня по червень 2025 року Україна експортувала за кордон агропродукції на суму в 11,3 млрд доларів. Це на 9% менше, ніж за відповідний період торік.
Про це заявив заступник директора "Інституту аграрної економіки" Микола Пугачов.
Детальніше про експорт зернових
За словами Миколи Пугачова, частка експорту агропродукції в загальному експорті країни за пів року перебуває на рівні 57%. В основному українську агропродукцію збувають на трьох ринках:
- в країнах Європейського Союзу;
- в Азії;
- в Африці.
Їхня сумарна частка склала 92% вартості українського експорту сільгосппродукції. Зауважимо також, що у 2023-2024 маркетинговому році (МР), виручка експортерів зернопродукції, як свідчать дані Державної митної служби, становила10,76 млрд доларів.
Які країни купують українську продукцію
Найбільші обсяги закуповують:
- Туреччина — у цю країну відправили аграрної продукції на суму 1445 млн доларів — це близько 13% у географічній структурі агроекспорту;
- Іспанія — частка складає 8%.
Також Алжир заплатив за агропродукцію з України майже 300 млн доларів. Основними групами в структурі агроекспорту є:
- зернові культури;
- олії та жири;
- олійні культури;
- залишки й відходи харчової промисловості;
- м'ясо та субпродукти.
За інформацією Пугачова, разом ця продукція забезпечила 84% експорту Україною агропродовольства на ринки країн світу у грошах.
Нагадаємо, логістична сфера Польщі опинилася на порозі кризи, відколи зупинився транзит українського зерна. Бізнес вже не проти, що в країну завозили хоча б мінімальні обсяги зернових культур. Дізнавайтесь також, якими є закупівельні ціни на українську пшеницю.
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