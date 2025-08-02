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Головна Фінанси Україна продає менше агропродукції — хто купує у 2025 році

Україна продає менше агропродукції — хто купує у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 13:35
Українське зерно за кордоном — як у 2025 році продають продукцію іншим країнам
Збір врожаю. Фото: УНІАН

В період із січня по червень 2025 року Україна експортувала за кордон агропродукції на суму в 11,3 млрд доларів. Це на 9% менше, ніж за відповідний період торік. 

Про це заявив заступник директора "Інституту аграрної економіки" Микола Пугачов.

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За словами Миколи Пугачова, частка експорту агропродукції в загальному експорті країни за пів року перебуває на рівні 57%. В основному українську агропродукцію збувають на трьох ринках:

  • в країнах Європейського Союзу;
  • в Азії;
  • в Африці.

Їхня сумарна частка склала 92% вартості українського експорту сільгосппродукції. Зауважимо також, що у 2023-2024 маркетинговому році (МР), виручка експортерів зернопродукції, як свідчать дані Державної митної служби, становила10,76 млрд доларів. 

Які країни купують українську продукцію

Найбільші обсяги закуповують:

  • Туреччина — у цю країну відправили аграрної продукції на суму 1445 млн доларів — це близько 13% у географічній структурі агроекспорту;
  • Іспанія — частка складає 8%.

Також Алжир заплатив за агропродукцію з України майже 300 млн доларів. Основними групами в структурі агроекспорту є:

  • зернові культури;
  • олії та жири;
  • олійні культури;
  • залишки й відходи харчової промисловості;
  • м'ясо та субпродукти.

За інформацією Пугачова, разом ця продукція забезпечила 84% експорту Україною агропродовольства на ринки країн світу у грошах.

Нагадаємо, логістична сфера Польщі опинилася на порозі кризи, відколи зупинився транзит українського зерна. Бізнес вже не проти, що в країну завозили хоча б мінімальні обсяги зернових культур. Дізнавайтесь також, якими є закупівельні ціни на українську пшеницю. 

Туреччина Україна зерно експорт зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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