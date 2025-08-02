Українське зерно за кордоном — як у 2025 році продають продукцію іншим країнам

Збір врожаю. Фото: УНІАН

В період із січня по червень 2025 року Україна експортувала за кордон агропродукції на суму в 11,3 млрд доларів. Це на 9% менше, ніж за відповідний період торік.

Про це заявив заступник директора "Інституту аграрної економіки" Микола Пугачов.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про експорт зернових

За словами Миколи Пугачова, частка експорту агропродукції в загальному експорті країни за пів року перебуває на рівні 57%. В основному українську агропродукцію збувають на трьох ринках:

в країнах Європейського Союзу;

в Азії;

в Африці.

Їхня сумарна частка склала 92% вартості українського експорту сільгосппродукції. Зауважимо також, що у 2023-2024 маркетинговому році (МР), виручка експортерів зернопродукції, як свідчать дані Державної митної служби, становила10,76 млрд доларів.

Які країни купують українську продукцію

Найбільші обсяги закуповують:

Туреччина — у цю країну відправили аграрної продукції на суму 1445 млн доларів — це близько 13% у географічній структурі агроекспорту;

Іспанія — частка складає 8%.

Також Алжир заплатив за агропродукцію з України майже 300 млн доларів. Основними групами в структурі агроекспорту є:

зернові культури;

олії та жири;

олійні культури;

залишки й відходи харчової промисловості;

м'ясо та субпродукти.

За інформацією Пугачова, разом ця продукція забезпечила 84% експорту Україною агропродовольства на ринки країн світу у грошах.

Нагадаємо, логістична сфера Польщі опинилася на порозі кризи, відколи зупинився транзит українського зерна. Бізнес вже не проти, що в країну завозили хоча б мінімальні обсяги зернових культур. Дізнавайтесь також, якими є закупівельні ціни на українську пшеницю.