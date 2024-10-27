Ціна за 1 г золота в Україні станом на 27 жовтня 2024 року

Злиток золота в руках. Фото: УНІАН

Наприкінці жовтня золото в Україні продовжує дорожчати, попри загальне зниження світових цін на дорогоцінний метал. Основними факторами цього підвищення є зростаючий попит на золото серед українських інвесторів, а також нестабільна економічна ситуація в країні, що змушує людей шукати надійні активи для збереження своїх заощаджень.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні наприкінці жовтня.

Читайте також:

Яке золото можна продати найдорожче

При купівлі та продажу золота на ринку важливо враховувати різні фактори, які можуть вплинути на його ціну. Одним із основних критеріїв є проба золота, що визначає його чистоту. В Україні найбільшим попитом користується золото 585 проби (14 каратів), яке містить 58,5% чистого золота. Це зумовлено його оптимальним співвідношенням між ціною та якістю, а також широким визнанням на ринку.

Також популярним є золото 750 проби (18 каратів), яке містить 75% чистого золота. Такі вироби мають вищу вартість і вважаються більш елітними. Інвестори і колекціонери зазвичай надають перевагу саме такому золоту через його високу чистоту та естетичну привабливість. У деяких випадках золоті прикраси, виготовлені із золота 916 проби (22 карати), також можуть бути прийняті на ринку, але їх вартість буде значно вищою через високий вміст чистого металу.

Крім проби, на ціну золота також впливають інші фактори, такі як дизайн, історична цінність та стан виробу. Наприклад, антикварні золоті прикраси або колекційні монети можуть бути оцінені значно вище, ніж прості ювелірні вироби, навіть якщо вони мають однакову пробу. Тому перед продажем золота важливо звернутися до фахівців, які зможуть правильно оцінити його вартість, враховуючи всі нюанси.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 596,69 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 585,90 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 560,72 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 185,72 грн/грам.

375 проба: 1 335,27 грн/грам.

500 проба: 1 780,36 грн/грам.

583 проба: 2 075,90 грн/грам.

585 проба: 2 083,02 грн/грам.

750 проба: 2 670,54 грн/грам.

900 проба: 3 204,65 грн/грам.

916 проба: 3 261,62 грн/грам.

958 проба: 3 411,17 грн/грам.

999 проба: 3 557,16 грн/грам.

999,9 проба: 3 560,36 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 165 грн/грам.

375 проба: 1 370 грн/грам.

500 проба: 1 850 грн/грам.

583 проба: 2 260 грн/грам.

585 проба: 2 275 грн/грам.

750 проба: 2 840 грн/грам.

900 проба: 3 420 грн/грам.

916 проба: 3 470 грн/грам.

958 проба: 3 710 грн/грам.

999 проба: 3 735 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та чормет.