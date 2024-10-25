Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 25 жовтня 2024 року

Робітник в кремнієвому цеху Запорізького алюмінієвого комбінату. Фото: УНІАН

Наприкінці жовтня ціни на алюміній в Україні залишаються стабільними, що є вигідним для тих, хто планує здавати металобрухт. Основними причинами цього є стабілізація вартості на міжнародних ринках та високий попит на вторинну сировину в умовах збільшення виробничих потреб.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 25 жовтня.

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Ціни на алюміній

Алюміній — один із найпоширеніших металів, що має широкий спектр застосування. Завдяки своїй легкості та міцності, він використовується в автомобілебудуванні, авіації, будівництві та виробництві електроніки. Цей метал стійкий до корозії, добре проводить електрику та тепло, що робить його важливим елементом у виробництві сучасних гаджетів, таких як смартфони, ноутбуки, а також у побутовій техніці. Популярність алюмінію зростає, особливо через його економічність у переробці — для повторного використання потрібно на 95% менше енергії, ніж для видобутку нового матеріалу.

Якщо ви хочете вигідно здати алюміній на металобрухт, є кілька порад. Найвигідніше здавати чистий алюміній без домішок, адже метал у чистому вигляді цінується значно дорожче. Це можуть бути банки, профілі, рами та інші вироби без фарби, пластику чи інших матеріалів. Завдяки стабільним цінам на алюміній наприкінці жовтня 2024 року, цей метал залишається привабливим для тих, хто планує здавати брухт.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Олег Пендзин зазначає, що війна з Росією завдала значного удару по металургійному сектору України. Якщо у 2021 році українські підприємства випустили 21 мільйон тонн чавуну, то вже до 2023 року цей показник зменшився до 6 мільйонів тонн. Виробництво сталі також зазнало серйозних втрат, що ілюструє масштаби викликів, які виникли через військові дії.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 65 грн;

Вінницька область — від 55 до 70 грн;

Волинська область — 55 до 70 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 70 грн;

Житомирська область — від 45 до 65 грн;

Закарпатська область — від 50 до 70 грн;

Запорізька область — від 60 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 60 грн;

Львівська область — від 45 до 60 грн;

Миколаївська область — від 40 до 55 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 40 до 60 грн;

Рівненська область — від 45 до 60 грн;

Сумська область — від 45 до 70 грн;

Тернопільська область — від 45 до 65 грн;

Харківська область — від 55 до 70 грн;

Хмельницька область — від 40 до 65 грн;

Черкаська область — від 55 до 70 грн;

Чернівецька область — від 40 до 60 грн;

Чернігівська область — від 45 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на латунь, мідь та чормет.