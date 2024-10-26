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Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг латуні в жовтні

26 жовтня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 25 жовтня 2024 року
Робочий в ливарному цеху. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Наприкінці жовтня ціни на латунь в Україні залишаються стабільними, що створює вигідні умови для тих, хто планує здавати брухт. Ситуація на ринку характеризується збалансованим попитом і пропозицією, а також відсутністю суттєвих коливань у вартості сировини, що позитивно впливає на цінову політику.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні в жовтні.

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Для вигідної здачі латуні на брухт в Україні існує кілька варіантів. По-перше, можна звернутися до пунктів прийому металобрухту, які розташовані в містах. Ці пункти часто пропонують конкурентні ціни залежно від якості та обсягу матеріалу.

Крім того, здачу латуні можна організувати через металургійні заводи, які зацікавлені в закупівлі сировини для подальшої переробки. Перед здачею рекомендується звернутися до кількох пунктів для порівняння цін і умов, що дозволить максимізувати вигоду від продажу.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент не має, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на латунь в Україні у жовтні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 25 жовтня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 150 до 195 грн;
  • Вінницька область — від 145 до 170 грн;
  • Волинська область — від 155 до 175 грн;
  • Дніпропетровська область — від 165 до 180 грн;
  • Житомирська область — від 135 до 165 грн;
  • Закарпатська область — від 135 до 165 грн;
  • Запорізька область — від 165 до 185 грн;
  • Івано-Франківська область — від 140 до 165 грн;
  • Кіровоградська область — від 135 до 160 грн;
  • Львівська область — від 135 до 165 грн;
  • Миколаївська область — від 135 до 160 грн;
  • Одеська область — від 145 до 175 грн;
  • Полтавська область — від 135 до 165 грн;
  • Рівненська область — від 145 до 175 грн;
  • Сумська область — від 135 до 165 грн;
  • Тернопільська область — від 140 до 165 грн;
  • Харківська область — від 155 до 180 грн;
  • Хмельницька область — від 135 до 165 грн;
  • Черкаська область — від 145 до 170 грн;
  • Чернівецька область — від 145 до 165 грн;
  • Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та чормет.

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