Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 24 жовтня 2024 року

Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг металобрухту наприкінці жовтня
Ціни на мідь в Україні за минулий тиждень залишилися практично незмінними, коливаючись на рівні, що спостерігалося раніше. Серед ключових причин стабільності цін є зниження глобального попиту через уповільнення темпів економічного зростання в провідних країнах, а також позитивні прогнози щодо виробництва міді внаслідок стабілізації постачань та відновлення виробничих потужностей.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні в жовтні.
Цікаві факти про мідь
Ось кілька цікавих фактів про мідь:
- Стародавній метал. Мідь була відома людству ще з 10 тисячоліття до нашої ери. Це один з перших металів, який почали використовувати люди, спочатку для виготовлення знарядь праці, а потім і ювелірних виробів.
- Антимікробні властивості. Мідь має природні антимікробні властивості, що робить її ефективною у боротьбі з багатьма бактеріями та вірусами. Це одна з причин, чому мідні поверхні використовуються в медичних установах.
- Кращий провідник електрики. Мідь є другим кращим провідником електрики після срібла, що робить її ідеальним матеріалом для електричних проводів і кабелів.
- Різноманітність сплавів. Мідь легко сплавляється з іншими металами, такими як цинк (для виготовлення латуні) і олово (для бронзи), що розширює її використання в різних галузях промисловості.
- Значення в рослинництві. Мідь є важливим мікроелементом для рослин, необхідним для їхнього росту і розвитку. Вона відіграє ключову роль у процесах фотосинтезу і дихання.
- Використання у монетах. Мідь історично використовувалася для виготовлення монет. Наприклад, перші римські монети містили значну кількість міді, а багато сучасних монет також містять мідні сплави.
- Довговічність. Мідь є дуже стійким металом, що не іржавіє. Вона може витримувати тривале використання та вплив різних погодних умов.
- Культура та символіка. У багатьох культурах мідь асоціюється з богами і силою. У стародавньому Єгипті мідь була символом життя та відродження.
Яка ситуація з металургією в Україні
За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в Україні після російського вторгнення залишився лише один великий металургійний завод — "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Експерт зазначив, що більшість підприємств металургійної та гірничозбагачувальної галузі країни розташовані на сході, і їх відновлення стане можливим лише після закінчення війни та забезпечення безпеки.
Він також додав, що експорт металургійної продукції наразі обмежений українським зерновим коридором.
"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.
Ціни на брухт міді в Україні у жовтні
Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 24 жовтня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.
- Київська область — від 230 до 260 грн;
- Вінницька область — від 250 до 280 грн;
- Дніпропетровська область — від 220 до 250 грн;
- Житомирська область — від 205 до 240 грн;
- Закарпатська область — від 175 до 2500 грн;
- Запорізька область — від 245 до 275 грн;
- Івано-Франківська область — від 240 до 270 грн;
- Кіровоградська область — від 245 до 280 грн;
- Львівська область — від 185 до 220 грн;
- Миколаївська область — від 255 до 305 грн;
- Одеська область — від 255 до 290 грн;
- Полтавська область — від 240 до 265 грн;
- Сумська область — від 230 до 265 грн;
- Тернопільська область — від 210 до 250 грн;
- Харківська область — від 265 до 300 грн;
- Хмельницька область — від 240 до 285 грн;
- Черкаська область — від 245 до 280 грн;
- Чернівецька область — від 240 до 275 грн;
- Чернігівська область — від 245 до 265 грн.
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