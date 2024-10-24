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Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг металобрухту наприкінці жовтня

24 жовтня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 24 жовтня 2024 року
Виплавка металу. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на мідь в Україні за минулий тиждень залишилися практично незмінними, коливаючись на рівні, що спостерігалося раніше. Серед ключових причин стабільності цін є зниження глобального попиту через уповільнення темпів економічного зростання в провідних країнах, а також позитивні прогнози щодо виробництва міді внаслідок стабілізації постачань та відновлення виробничих потужностей. 

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні в жовтні.

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Цікаві факти про мідь

Ось кілька цікавих фактів про мідь:

  • Стародавній метал. Мідь була відома людству ще з 10 тисячоліття до нашої ери. Це один з перших металів, який почали використовувати люди, спочатку для виготовлення знарядь праці, а потім і ювелірних виробів.
  • Антимікробні властивості. Мідь має природні антимікробні властивості, що робить її ефективною у боротьбі з багатьма бактеріями та вірусами. Це одна з причин, чому мідні поверхні використовуються в медичних установах.
  • Кращий провідник електрики. Мідь є другим кращим провідником електрики після срібла, що робить її ідеальним матеріалом для електричних проводів і кабелів.
  • Різноманітність сплавів. Мідь легко сплавляється з іншими металами, такими як цинк (для виготовлення латуні) і олово (для бронзи), що розширює її використання в різних галузях промисловості.
  • Значення в рослинництві. Мідь є важливим мікроелементом для рослин, необхідним для їхнього росту і розвитку. Вона відіграє ключову роль у процесах фотосинтезу і дихання.
  • Використання у монетах. Мідь історично використовувалася для виготовлення монет. Наприклад, перші римські монети містили значну кількість міді, а багато сучасних монет також містять мідні сплави.
  • Довговічність. Мідь є дуже стійким металом, що не іржавіє. Вона може витримувати тривале використання та вплив різних погодних умов.
  • Культура та символіка. У багатьох культурах мідь асоціюється з богами і силою. У стародавньому Єгипті мідь була символом життя та відродження.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в Україні після російського вторгнення залишився лише один великий металургійний завод — "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Експерт зазначив, що більшість підприємств металургійної та гірничозбагачувальної галузі країни розташовані на сході, і їх відновлення стане можливим лише після закінчення війни та забезпечення безпеки.

Він також додав, що експорт металургійної продукції наразі обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.

Ціни на брухт міді в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 24 жовтня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

  • Київська область — від 230 до 260 грн;
  • Вінницька область — від 250 до 280 грн;
  • Дніпропетровська область — від 220 до 250 грн;
  • Житомирська область — від 205 до 240 грн;
  • Закарпатська область — від 175 до 2500 грн;
  • Запорізька область — від 245 до 275 грн;
  • Івано-Франківська область — від 240 до 270 грн;
  • Кіровоградська область — від 245 до 280 грн;
  • Львівська область — від 185 до 220 грн;
  • Миколаївська область — від 255 до 305 грн;
  • Одеська область — від 255 до 290 грн;
  • Полтавська область — від 240 до 265 грн;
  • Сумська область — від 230 до 265 грн;
  • Тернопільська область — від 210 до 250 грн;
  • Харківська область — від 265 до 300 грн;
  • Хмельницька область — від 240 до 285 грн;
  • Черкаська область — від 245 до 280 грн;
  • Чернівецька область — від 240 до 275 грн;
  • Чернігівська область — від 245 до 265 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та чормет.

металобрухт ціни в Україні метал гроші мідь вторсировина

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